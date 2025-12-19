Центробанк Японии повысил учетную ставку до максимума за 30 лет

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Банк Японии (центробанк страны) по итогам декабрьского заседания повысил учетную ставку до уровня около 0,75%, максимального показателя за 30 лет, следует из заявления регулятора.

Решение совпало с ожиданиями аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.

"Банк будет способствовать тому, чтобы процентная ставка оставалась на уровне около 0,75%", - говорится в релизе.