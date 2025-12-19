Рейтинг@Mail.ru
Центробанк Японии повысил учетную ставку до максимума за 30 лет - РИА Новости, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:19 19.12.2025
https://ria.ru/20251219/yaponiya-2063100406.html
Центробанк Японии повысил учетную ставку до максимума за 30 лет
Центробанк Японии повысил учетную ставку до максимума за 30 лет - РИА Новости, 19.12.2025
Центробанк Японии повысил учетную ставку до максимума за 30 лет
Банк Японии (центробанк страны) по итогам декабрьского заседания повысил учетную ставку до уровня около 0,75%, максимального показателя за 30 лет, следует из... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T07:19:00+03:00
2025-12-19T07:19:00+03:00
в мире
япония
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948062367_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_0d94af0dedcaa9166f5535c70079eccb.jpg
https://ria.ru/20251217/yaponiya-2062522170.html
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948062367_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_b8b9c09e77993467680b355664b50265.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, япония
В мире, Япония
Центробанк Японии повысил учетную ставку до максимума за 30 лет

Центробанк Японии повысил учетную ставку до уровня около 0,75%

© AP Photo / Eugene HoshikoФлаг Японии
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Флаг Японии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Банк Японии (центробанк страны) по итогам декабрьского заседания повысил учетную ставку до уровня около 0,75%, максимального показателя за 30 лет, следует из заявления регулятора.
Решение совпало с ожиданиями аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.
"Банк будет способствовать тому, чтобы процентная ставка оставалась на уровне около 0,75%", - говорится в релизе.
Там отмечается, что решение было принято советом управляющих регулятора единогласно.
Рынок подержанных автомобилей в Красноярске - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Япония в ноябре нарастила экспорт легковых авто в Россию
17 декабря, 03:12
 
В миреЯпония
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала