https://ria.ru/20251219/yaponiya-2063100406.html
Центробанк Японии повысил учетную ставку до максимума за 30 лет
Центробанк Японии повысил учетную ставку до максимума за 30 лет - РИА Новости, 19.12.2025
Центробанк Японии повысил учетную ставку до максимума за 30 лет
Банк Японии (центробанк страны) по итогам декабрьского заседания повысил учетную ставку до уровня около 0,75%, максимального показателя за 30 лет, следует из... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T07:19:00+03:00
2025-12-19T07:19:00+03:00
2025-12-19T07:19:00+03:00
в мире
япония
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948062367_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_0d94af0dedcaa9166f5535c70079eccb.jpg
https://ria.ru/20251217/yaponiya-2062522170.html
япония
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948062367_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_b8b9c09e77993467680b355664b50265.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония
Центробанк Японии повысил учетную ставку до максимума за 30 лет
Центробанк Японии повысил учетную ставку до уровня около 0,75%
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Банк Японии (центробанк страны) по итогам декабрьского заседания повысил учетную ставку до уровня около 0,75%, максимального показателя за 30 лет, следует из заявления регулятора.
Решение совпало с ожиданиями аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.
"Банк будет способствовать тому, чтобы процентная ставка оставалась на уровне около 0,75%", - говорится в релизе.
Там отмечается, что решение было принято советом управляющих регулятора единогласно.