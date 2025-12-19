Рейтинг@Mail.ru
Власти Японии отреагировали на слова чиновника про ЯО - РИА Новости, 19.12.2025
06:36 19.12.2025
Власти Японии отреагировали на слова чиновника про ЯО
Власти Японии отреагировали на слова чиновника про ЯО
Правительство Японии продолжает придерживаться политики трёх неядерных принципов, несмотря на резонансные высказывания одного из представителей канцелярии... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T06:36:00+03:00
2025-12-19T06:36:00+03:00
в мире
япония
токио
сша
санаэ такаити
минору кихара
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948062367_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_0d94af0dedcaa9166f5535c70079eccb.jpg
япония
токио
сша
в мире, япония, токио, сша, санаэ такаити, минору кихара
В мире, Япония, Токио, США, Санаэ Такаити, Минору Кихара
Власти Японии отреагировали на слова чиновника про ЯО

Власти Японии заявили о приверженности неядерным принципам после слов чиновника

Флаг Японии
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Флаг Японии. Архивное фото
ТОКИО, 19 дек — РИА Новости. Правительство Японии продолжает придерживаться политики трёх неядерных принципов, несмотря на резонансные высказывания одного из представителей канцелярии премьер-министра о необходимости обладания ядерным оружием, заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара.
"Комментарии по отдельным публикациям мы оставляем без ответа. В качестве государственной политики Япония твёрдо придерживается трёх неядерных принципов. Как единственная в мире страна, пережившая атомные бомбардировки, Япония будет продвигать реалистичные и практические меры по поддержанию и укреплению режима Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) с целью достижения мира без ядерного оружия", — заявил генсек кабмина.
Здание Министерства иностранных дел России и Водовзводная башня Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Россия озабочена японо-американскими учениями вблизи границ, заявил МИД
18 декабря, 15:40
Отвечая на вопрос журналистов о возможной ответственности или кадровых последствиях для чиновника, допустившего высказывание о ядерном вооружении, Кихара уклонился от прямого ответа.
Ранее агентство Киодо сообщило, что один из представителей канцелярии премьер-министра Японии Санаэ Такаити, курирующий вопросы национальной безопасности, заявил о необходимости обладания ядерным оружием, что может вызвать резонанс как внутри страны, так и за её пределами. Японское агентство уточняло, что общение с чиновником было неофициальным и проходило на условиях не публиковать информацию. Тем не менее Киодо сочло нужным обнародовать слова госслужащего.
Так, в ходе беседы чиновник заявил, что он считает, что Японии "следует иметь ядерное оружие". Представитель канцелярии премьер-министра объяснил свою позицию тем, что "в конечном итоге полагаться можно только на самих себя".
Беспилотник - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
В Японии предложили расширить зону запрета полетов беспилотников
18 декабря, 08:30
Вместе с этим, по данным Киодо, источник одновременно отметил, что реализация такого шага в действительности не является простой, так как "это не та вещь, которую можно просто пойти и купить, как в круглосуточном магазине". Собеседник прессы также подчеркнул, что не обсуждал пересмотр трех безъядерных принципов с премьер-министром Санаэ Такаити, указав при этом, что данная тема способна расколоть общественное мнение.
Подобная позиция существенно расходится с официальной линией Токио как единственной в мире страны, пережившей атомные бомбардировки, и последовательно выступающей за построение "мира без ядерного оружия".
Правительство Японии традиционно придерживается принципов "не обладать, не производить и не ввозить ядерное оружие". Как следствие, США не размещают ядерные боеприпасы на базах в Японии, а их военные корабли, оснащенные ядерным вооружением, не заходят в японские порты.
Однако в ноябре премьер-министр Японии на заседании в парламенте уклонилась от прямого ответа на вопрос о сохранении этих принципов, заявив, что "еще не тот этап, на котором можно говорить о формулировках". В то же время еще в прошлом году Такаити уже говорила, что в условиях американского "расширенного ядерного сдерживания" пункт о "недопущении ввоза" требует обсуждения.
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Япония в допбюджете заложила на поддержку Украины больше, чем на школьников
16 декабря, 11:42
 
