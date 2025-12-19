Власти Японии отреагировали на слова чиновника про ЯО

ТОКИО, 19 дек — РИА Новости. Правительство Японии продолжает придерживаться политики трёх неядерных принципов, несмотря на резонансные высказывания одного из представителей канцелярии премьер-министра о необходимости обладания ядерным оружием, заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара.

"Комментарии по отдельным публикациям мы оставляем без ответа. В качестве государственной политики Япония твёрдо придерживается трёх неядерных принципов. Как единственная в мире страна, пережившая атомные бомбардировки, Япония будет продвигать реалистичные и практические меры по поддержанию и укреплению режима Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) с целью достижения мира без ядерного оружия", — заявил генсек кабмина.

Отвечая на вопрос журналистов о возможной ответственности или кадровых последствиях для чиновника, допустившего высказывание о ядерном вооружении, Кихара уклонился от прямого ответа.

Ранее агентство Киодо сообщило, что один из представителей канцелярии премьер-министра Японии Санаэ Такаити , курирующий вопросы национальной безопасности, заявил о необходимости обладания ядерным оружием, что может вызвать резонанс как внутри страны, так и за её пределами. Японское агентство уточняло, что общение с чиновником было неофициальным и проходило на условиях не публиковать информацию. Тем не менее Киодо сочло нужным обнародовать слова госслужащего.

Так, в ходе беседы чиновник заявил, что он считает, что Японии "следует иметь ядерное оружие". Представитель канцелярии премьер-министра объяснил свою позицию тем, что "в конечном итоге полагаться можно только на самих себя".

Вместе с этим, по данным Киодо, источник одновременно отметил, что реализация такого шага в действительности не является простой, так как "это не та вещь, которую можно просто пойти и купить, как в круглосуточном магазине". Собеседник прессы также подчеркнул, что не обсуждал пересмотр трех безъядерных принципов с премьер-министром Санаэ Такаити, указав при этом, что данная тема способна расколоть общественное мнение.

Подобная позиция существенно расходится с официальной линией Токио как единственной в мире страны, пережившей атомные бомбардировки, и последовательно выступающей за построение "мира без ядерного оружия".

Правительство Японии традиционно придерживается принципов "не обладать, не производить и не ввозить ядерное оружие". Как следствие, США не размещают ядерные боеприпасы на базах в Японии, а их военные корабли, оснащенные ядерным вооружением, не заходят в японские порты.