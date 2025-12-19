Рейтинг@Mail.ru
Экс-глава МО призвал власти Японии отреагировать на слова чиновника о ЯО - РИА Новости, 19.12.2025
04:23 19.12.2025
Экс-глава МО призвал власти Японии отреагировать на слова чиновника о ЯО
Бывший министр обороны Японии Гэн Накатани призвал власти страны дать надлежащую реакцию на заявления одного из представителей канцелярии премьер-министра о... РИА Новости, 19.12.2025
В мире, Япония, Токио, США, Санаэ Такаити, Гэн Накатани
Экс-глава МО призвал власти Японии отреагировать на слова чиновника о ЯО

Накатани призвал власти Японии отреагировать на слова чиновника о ЯО

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкФлаг Японии
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Флаг Японии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТОКИО, 19 дек - РИА Новости. Бывший министр обороны Японии Гэн Накатани призвал власти страны дать надлежащую реакцию на заявления одного из представителей канцелярии премьер-министра о необходимости обладания ядерным оружием, передает агентство Киодо.
Комментируя ситуацию журналистам в штаб-квартире Либерально-демократической партии, Накатани подчеркнул, что подобные высказывания недопустимы.
Здание Министерства иностранных дел России и Водовзводная башня Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Россия озабочена японо-американскими учениями вблизи границ, заявил МИД
Вчера, 15:40
"Об этом не следует говорить легкомысленно. (Правительство - ред.) должно предпринять надлежащие меры", - заявил он.
Ранее агентство Киодо сообщило, что один из представителей канцелярии премьер-министра Японии Санаэ Такаити, курирующий вопросы национальной безопасности, заявил о необходимости обладания ядерным оружием, что может вызвать резонанс как внутри страны, так и за её пределами.
Японское агентство уточняло, что общение с чиновником было неофициальным и проходило на условиях не публиковать информацию. Тем не менее Киодо сочло нужным обнародовать слова госслужащего.
Беспилотник - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
В Японии предложили расширить зону запрета полетов беспилотников
Вчера, 08:30
Так, в ходе беседы чиновник заявил, что он считает, что Японии "следует иметь ядерное оружие". Представитель канцелярии премьер-министра объяснил свою позицию тем, что "в конечном итоге полагаться можно только на самих себя".
Вместе с этим, по данным Киодо, источник одновременно отметил, что реализация такого шага в действительности не является простой, так как "это не та вещь, которую можно просто пойти и купить, как в круглосуточном магазине". Собеседник прессы также подчеркнул, что не обсуждал пересмотр трех безъядерных принципов с премьер-министром Такаити, указав при этом, что данная тема способна расколоть общественное мнение.
Подобная позиция существенно расходится с официальной линией Токио как единственной в мире страны, пережившей атомные бомбардировки, и последовательно выступающей за построение "мира без ядерного оружия".
Правительство Японии традиционно придерживается принципов "не обладать, не производить и не ввозить ядерное оружие". Как следствие, США не размещают ядерные боеприпасы на базах в Японии, а их военные корабли, оснащенные ядерным вооружением, не заходят в японские порты.
Однако в ноябре премьер-министр Японии на заседании в парламенте уклонилась от прямого ответа на вопрос о сохранении этих принципов, заявив, что "еще не тот этап, на котором можно говорить о формулировках". В то же время еще в прошлом году Такаити уже говорила, что в условиях американского "расширенного ядерного сдерживания" пункт о "недопущении ввоза" требует обсуждения.
Токийская башня - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
В МИД Японии могут создать подразделение по мирному посредничеству
16 декабря, 06:27
 
В миреЯпонияТокиоСШАСанаэ ТакаитиГэн Накатани
 
 
