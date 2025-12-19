Экс-глава МО призвал власти Японии отреагировать на слова чиновника о ЯО

ТОКИО, 19 дек - РИА Новости. Бывший министр обороны Японии Гэн Накатани призвал власти страны дать надлежащую реакцию на заявления одного из представителей канцелярии премьер-министра о необходимости обладания ядерным оружием, передает агентство Киодо.

Комментируя ситуацию журналистам в штаб-квартире Либерально-демократической партии, Накатани подчеркнул, что подобные высказывания недопустимы.

"Об этом не следует говорить легкомысленно. (Правительство - ред.) должно предпринять надлежащие меры", - заявил он.

Ранее агентство Киодо сообщило, что один из представителей канцелярии премьер-министра Японии Санаэ Такаити , курирующий вопросы национальной безопасности, заявил о необходимости обладания ядерным оружием, что может вызвать резонанс как внутри страны, так и за её пределами.

Японское агентство уточняло, что общение с чиновником было неофициальным и проходило на условиях не публиковать информацию. Тем не менее Киодо сочло нужным обнародовать слова госслужащего.

Так, в ходе беседы чиновник заявил, что он считает, что Японии "следует иметь ядерное оружие". Представитель канцелярии премьер-министра объяснил свою позицию тем, что "в конечном итоге полагаться можно только на самих себя".

Вместе с этим, по данным Киодо, источник одновременно отметил, что реализация такого шага в действительности не является простой, так как "это не та вещь, которую можно просто пойти и купить, как в круглосуточном магазине". Собеседник прессы также подчеркнул, что не обсуждал пересмотр трех безъядерных принципов с премьер-министром Такаити, указав при этом, что данная тема способна расколоть общественное мнение.

Подобная позиция существенно расходится с официальной линией Токио как единственной в мире страны, пережившей атомные бомбардировки, и последовательно выступающей за построение "мира без ядерного оружия".

Правительство Японии традиционно придерживается принципов "не обладать, не производить и не ввозить ядерное оружие". Как следствие, США не размещают ядерные боеприпасы на базах в Японии, а их военные корабли, оснащенные ядерным вооружением, не заходят в японские порты.