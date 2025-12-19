Рейтинг@Mail.ru
Блогер Wylsacom приехал на пресс-конференцию Путина
10:16 19.12.2025 (обновлено: 10:19 19.12.2025)
Блогер Wylsacom приехал на пресс-конференцию Путина
Блогер Wylsacom приехал на пресс-конференцию Путина
Блогер Wylsacom (Валентин Петухов) приехал на пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина в Гостином дворе, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.12.2025
политика, владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025, москва
Блогер Wylsacom приехал на пресс-конференцию Путина

РИА Новости: блогер Wylsacom приехал на пресс-конференцию Путина в Москве

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Блогер Wylsacom (Валентин Петухов) приехал на пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина в Гостином дворе, передает корреспондент РИА Новости.
Wylsacom рассказал, что посещает мероприятие впервые.
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином Дворе - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
"Можно только прекратить". На какие вопросы ответит Путин в этот раз
Вчера, 00:00
"В первый раз, да", - ответил РИА Новости Wylsacom.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень по московскому времени. Она пройдет в формате прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией.
Федеральные телеканалы закладывают на нее три часа.
Площадкой мероприятия станет московский Гостиный двор - именно там соберутся журналисты, среди которых будут и представители зарубежной прессы, в том числе из недружественных стран.
Подготовка площадки для прямой линии и пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Журналистов, освещающих прямую линию Путина, угощают сырниками
Вчера, 10:00
 
