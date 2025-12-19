https://ria.ru/20251219/wylsacom-2063125966.html
Блогер Wylsacom приехал на пресс-конференцию Путина
Блогер Wylsacom приехал на пресс-конференцию Путина - РИА Новости, 19.12.2025
Блогер Wylsacom приехал на пресс-конференцию Путина
Блогер Wylsacom (Валентин Петухов) приехал на пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина в Гостином дворе, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T10:16:00+03:00
2025-12-19T10:16:00+03:00
2025-12-19T10:19:00+03:00
политика
владимир путин
итоги года с владимиром путиным — 2025
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063126880_4:0:1280:718_1920x0_80_0_0_b8d86238e7344a5eabdc6efcfc7779fb.jpg
https://ria.ru/20251219/putin-2063030353.html
https://ria.ru/20251219/putin-2063120362.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063126880_200:0:1157:718_1920x0_80_0_0_b6a3ba3df08b4ece0e670ed22e0f62d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025, москва
Политика, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025, Москва
Блогер Wylsacom приехал на пресс-конференцию Путина
РИА Новости: блогер Wylsacom приехал на пресс-конференцию Путина в Москве
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Блогер Wylsacom (Валентин Петухов) приехал на пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина в Гостином дворе, передает корреспондент РИА Новости.
Wylsacom рассказал, что посещает мероприятие впервые.
"В первый раз, да", - ответил РИА Новости Wylsacom.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным
" выйдет в эфир в полдень по московскому времени. Она пройдет в формате прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией.
Федеральные телеканалы закладывают на нее три часа.
Площадкой мероприятия станет московский Гостиный двор - именно там соберутся журналисты, среди которых будут и представители зарубежной прессы, в том числе из недружественных стран.