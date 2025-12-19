Блогер Wylsacom приехал на пресс-конференцию Путина

"В первый раз, да", - ответил РИА Новости Wylsacom.

Федеральные телеканалы закладывают на нее три часа.

Площадкой мероприятия станет московский Гостиный двор - именно там соберутся журналисты, среди которых будут и представители зарубежной прессы, в том числе из недружественных стран.