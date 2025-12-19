В Германии сделали заявление о капитуляции Украины на фоне речи Путина

Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в 12:00 по московскому времени. Глава государства отметил, что Россия готова на переговоры и завершение конфликта на Украине мирными средствами.