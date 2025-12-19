МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Европейские государства должны признать поражение Украины в конфликте против России, пишет Die Welt.
"Пора трезво, безжалостно, болезненно признать действительность. Украина потерпит поражение против России", — говорится в публикации.
Журналист также подчеркнул, что раскол в Европе по поводу украинской поддержки и провалы в европейских армиях не остались незамеченными Владимиром Путиным, следящим за происходящим на континенте.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в 12:00 по московскому времени. Глава государства отметил, что Россия готова на переговоры и завершение конфликта на Украине мирными средствами.
В пятницу глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счет российских активов, заморозку которых в Москве уже неоднократно называли воровством.
Как заявлял премьер Бельгии Барт де Вевер, все страны ЕС по итогам саммита и дискуссий осознали, что конфискация активов России несет финансовые и юридические риски, которыми трудно управлять.
Еврокомиссия пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждалась сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна была бы вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности.