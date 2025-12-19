https://ria.ru/20251219/vzryvy-2063074671.html
В Одессе прогремели взрывы
Взрывы прозвучали в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 19.12.2025
