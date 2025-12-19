Рейтинг@Mail.ru
В Одессе прогремели взрывы - РИА Новости, 19.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
00:29 19.12.2025
В Одессе прогремели взрывы
В Одессе прогремели взрывы - РИА Новости, 19.12.2025
В Одессе прогремели взрывы
Взрывы прозвучали в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 19.12.2025
В Одессе прогремели взрывы

В Одессе на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"Взрывы в Одессе", - говорится в сообщении в Telegram-канале телеканала.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области звучит сигнал воздушной тревоги.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
