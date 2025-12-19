В Николаеве прогремел взрыв

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Николаеве на Украине, сообщил украинский "24 канал".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Николаевской области звучит сигнал воздушной тревоги.
"Взрыв в Николаеве", - говорится в сообщении в Telegram-канале СМИ.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
