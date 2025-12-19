https://ria.ru/20251219/vzryv-2063371930.html
В Ивано-Франковске прогремел взрыв
В Ивано-Франковске прогремел взрыв - РИА Новости, 19.12.2025
В Ивано-Франковске прогремел взрыв
Взрыв прогремел в пятницу в Ивано-Франковске на западе Украины, при этом воздушная тревога в области не была объявлена, сообщает украинский телеканал... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T17:45:00+03:00
2025-12-19T17:45:00+03:00
2025-12-19T17:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
ивано-франковск
украина
ивано-франковская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/05/1992559578_0:113:1600:1013_1920x0_80_0_0_57eb6926db3ec0e13d520fea89e9516e.jpg
ивано-франковск
украина
ивано-франковская область
В Ивано-Франковске прогремел взрыв
В Ивано-Франковске на западе Украины прогремел взрыв