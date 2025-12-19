https://ria.ru/20251219/vzryv-2063345308.html
В Одесской области прогремел взрыв
В Одесской области прогремел взрыв - РИА Новости, 19.12.2025
В Одесской области прогремел взрыв
Взрыв прогремел в пятницу в Одесском районе одноименной области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T16:46:00+03:00
2025-12-19T16:46:00+03:00
2025-12-19T16:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
одесский район
одесская область
вооруженные силы украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/05/1992559578_0:113:1600:1013_1920x0_80_0_0_57eb6926db3ec0e13d520fea89e9516e.jpg
https://ria.ru/20251219/tramp-2063090209.html
россия
одесский район
одесская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/05/1992559578_0:0:1588:1191_1920x0_80_0_0_331820c940eba2c19b24bce53688530b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, одесский район, одесская область, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Одесский район, Одесская область, Вооруженные силы Украины, Украина
В Одесской области прогремел взрыв
В Одесской области на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв