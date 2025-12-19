Рейтинг@Mail.ru
Тюменские власти рассказали о выплатах обратившейся к Путину семье - РИА Новости, 19.12.2025
21:52 19.12.2025
Тюменские власти рассказали о выплатах обратившейся к Путину семье
Тюменские власти рассказали о выплатах обратившейся к Путину семье
Семья Баязитовых, обратившаяся на прямую линию с президентом РФ по поводу отказа в пособиях и льготах в связи с незначительным превышением дохода, получает все... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T21:52:00+03:00
2025-12-19T21:52:00+03:00
россия
тюменская область
итоги года с владимиром путиным — 2025
общество
россия, тюменская область, итоги года с владимиром путиным — 2025, общество
Россия, Тюменская область, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025, Общество
Тюменские власти рассказали о выплатах обратившейся к Путину семье

Тюменские власти заявили, что семья Баязитовых получает все региональные выплаты

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкГород Тюмень
Город Тюмень - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Город Тюмень. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Семья Баязитовых, обратившаяся на прямую линию с президентом РФ по поводу отказа в пособиях и льготах в связи с незначительным превышением дохода, получает все установленные в Тюменской области меры поддержки больших семей, сообщает информационный центр правительства региона.
"Как многодетная семья они являются получателями всех установленных в регионе мер социальной поддержки для многодетных семей. Никаких сложностей с получением региональных мер поддержки Гульнара Туйгуновна не обозначила, поблагодарила за оказанную помощь и содействие", - приводит центр слова директора департамента соцразвития региона Дмитрия Грамотина по итогам его телефонного разговора с женщиной.
Со слов Грамотина, семья состоит на учете в территориальном управлении по Тобольскому округу, получила региональный маткапитал на третьего, четвертого и пятого ребенка, оформляет документы для выплаты на шестого ребенка. Дети-школьники получают бесплатное питание. Семья получила выплату на обеспечение детей молочными смесями, компенсации за проезд в общественном транспорте, жилищно-коммунальные услуги. В этом году получила выплату на обеспечение детей школьной и спортивной формой.
"Выяснилось, что появились сложности с оформлением единого детского пособия в Социальном фонде России. Мы договорились, что окажем помощь в подготовке документов для получения федерального пособия", - пояснил ситуацию Грамотин.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Тюменские власти помогут семье, обратившейся на прямой линии к Путину
РоссияТюменская областьИтоги года с Владимиром Путиным — 2025Общество
 
 
