Тюменские власти рассказали о выплатах обратившейся к Путину семье

"Как многодетная семья они являются получателями всех установленных в регионе мер социальной поддержки для многодетных семей. Никаких сложностей с получением региональных мер поддержки Гульнара Туйгуновна не обозначила, поблагодарила за оказанную помощь и содействие", - приводит центр слова директора департамента соцразвития региона Дмитрия Грамотина по итогам его телефонного разговора с женщиной.

Со слов Грамотина, семья состоит на учете в территориальном управлении по Тобольскому округу, получила региональный маткапитал на третьего, четвертого и пятого ребенка, оформляет документы для выплаты на шестого ребенка. Дети-школьники получают бесплатное питание. Семья получила выплату на обеспечение детей молочными смесями, компенсации за проезд в общественном транспорте, жилищно-коммунальные услуги. В этом году получила выплату на обеспечение детей школьной и спортивной формой.