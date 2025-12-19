https://ria.ru/20251219/vyplaty-2063209733.html
Путин прокомментировал ситуацию с выплатами семьям участников СВО
Путин прокомментировал ситуацию с выплатами семьям участников СВО - РИА Новости, 19.12.2025
Путин прокомментировал ситуацию с выплатами семьям участников СВО
Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с выплатами семьям участников специальной военной операции будет взята под дополнительный контроль. РИА Новости, 19.12.2025
Путин прокомментировал ситуацию с выплатами семьям участников СВО
Путин проконтролирует ситуацию с выплатами семьям участников СВО