Путин озвучил прогноз по вводу жилья на 2025 год

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Ввод жилья в России в этом году составит 103-105 миллионов квадратных метров, заявил президент России Владимир Путин.

"Важный вопрос - жилищное строительство: миллионы квадратных метров общей площади. В прошлом году было 107,8 (миллиона квадратных метров - ред.). В этом году будет небольшое снижение, но все-таки показатель хороший: 103-105 миллионов квадратных метров", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.