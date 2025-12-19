https://ria.ru/20251219/vvod-2063188587.html
Путин озвучил прогноз по вводу жилья на 2025 год
Путин озвучил прогноз по вводу жилья на 2025 год - РИА Новости, 19.12.2025
Путин озвучил прогноз по вводу жилья на 2025 год
Ввод жилья в России в этом году составит 103-105 миллионов квадратных метров, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2025
россия
владимир путин
жилье
итоги года с владимиром путиным — 2025
россия
россия, владимир путин, жилье, итоги года с владимиром путиным — 2025
Россия, Владимир Путин, Жилье, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
Путин озвучил прогноз по вводу жилья на 2025 год
Путин: ввод жилья в России в 2025 году будет 103-105 млн квадратных метров