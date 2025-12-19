Рейтинг@Mail.ru
Путин озвучил прогноз по вводу жилья на 2025 год
12:41 19.12.2025 (обновлено: 15:11 19.12.2025)
Путин озвучил прогноз по вводу жилья на 2025 год
Путин озвучил прогноз по вводу жилья на 2025 год - РИА Новости, 19.12.2025
Путин озвучил прогноз по вводу жилья на 2025 год
Ввод жилья в России в этом году составит 103-105 миллионов квадратных метров, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2025
россия, владимир путин, жилье, итоги года с владимиром путиным — 2025
Россия, Владимир Путин, Жилье, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
Путин озвучил прогноз по вводу жилья на 2025 год

Путин: ввод жилья в России в 2025 году будет 103-105 млн квадратных метров

Строительство жилья
Строительство жилья - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Строительство жилья. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Ввод жилья в России в этом году составит 103-105 миллионов квадратных метров, заявил президент России Владимир Путин.
"Важный вопрос - жилищное строительство: миллионы квадратных метров общей площади. В прошлом году было 107,8 (миллиона квадратных метров - ред.). В этом году будет небольшое снижение, но все-таки показатель хороший: 103-105 миллионов квадратных метров", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
Экономика России находится под контролем правительства и ЦБ, заявил Путин
Россия, Владимир Путин, Жилье, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
 
 
