Премьер Чехии Бабиш проведет встречу с экспертами по боеприпасам для ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:55 19.12.2025
Премьер Чехии Бабиш проведет встречу с экспертами по боеприпасам для ВСУ
Премьер Чехии Бабиш проведет встречу с экспертами по боеприпасам для ВСУ - РИА Новости, 19.12.2025
Премьер Чехии Бабиш проведет встречу с экспертами по боеприпасам для ВСУ
Судьбу инициативы по боеприпасам для ВСУ решит правительство Чехии, перед этим премьер Андрей Бабиш проведет встречу с экспертами, сообщил в пятницу журналистам РИА Новости, 19.12.2025
специальная военная операция на украине
в мире
чехия
украина
россия
андрей бабиш
петр павел
сергей лавров
чехия
украина
россия
в мире, чехия, украина, россия, андрей бабиш, петр павел, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Чехия, Украина, Россия, Андрей Бабиш, Петр Павел, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, НАТО
Премьер Чехии Бабиш проведет встречу с экспертами по боеприпасам для ВСУ

Зуна: судьбу инициативы по боеприпасам для ВСУ решит правительство Чехии

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© AP Photo / Petr David Josek
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Архивное фото
ПРАГА, 19 дек - РИА Новости. Судьбу инициативы по боеприпасам для ВСУ решит правительство Чехии, перед этим премьер Андрей Бабиш проведет встречу с экспертами, сообщил в пятницу журналистам глава минобороны республики Яромир Зуна, слова которого приводит Чешское ТВ.
"Никто не ставит под сомнение инициативу по боеприпасам для ВСУ. Ее судьбу будет решать правительство в целом. Этому будет предшествовать встреча премьера с экспертами для выяснения того, как далее продолжать эту акцию", - приводит телеканал слова министра.
Весной 2024 года руководители Чехии выступили с инициативой сбора в третьих странах крупнокалиберных артснарядов с последующей их поставкой на Украину при финансовом обеспечении данного процесса рядом западных стран. В 2024 году таким образом ВСУ получили 1,5 миллиона артснарядов, в 2025 году - на 300 тысяч снарядов больше.
Лидер выигравшего в октябре выборы в парламент Чехии движения ANO ("Акция недовольных граждан") Андрей Бабиш, которого президент республики Петр Павел назначил 9 декабря новым премьером, заявил сразу после выборов о непрозрачности инициативы по боеприпасам, о необходимости ее пересмотреть и, возможно, передать в НАТО. Состав нового кабмина Чехии, в том числе генерада Зуну в качестве главы минобороны, президент утвердил 15 декабря.
В пятницу Зуна подтвердил, что Чехия продолжит поддерживать Украину.
"Вопрос лишь в том, каким образом, насколько оптимально, в том числе с точки зрения наших национальных интересов, продолжать поддерживать Киев", - добавил глава минобороны.
Министерство обороны также продолжит развивать стратегические и важные модернизационные проекты, при этом приоритетом будет совершенствование противовоздушная оборона, добавил Зуна.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Государственный флаг на здании Министерства иностранных дел Украины в Киеве
В ВСУ считают, что кредита ЕС не хватит даже на год, пишет Times
Вчера, 16:13
 
