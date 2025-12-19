Премьер Чехии Бабиш проведет встречу с экспертами по боеприпасам для ВСУ

ПРАГА, 19 дек - РИА Новости. Судьбу инициативы по боеприпасам для ВСУ решит правительство Чехии, перед этим премьер Андрей Бабиш проведет встречу с экспертами, сообщил в пятницу журналистам глава минобороны республики Яромир Зуна, слова которого приводит Чешское ТВ.

"Никто не ставит под сомнение инициативу по боеприпасам для ВСУ . Ее судьбу будет решать правительство в целом. Этому будет предшествовать встреча премьера с экспертами для выяснения того, как далее продолжать эту акцию", - приводит телеканал слова министра.

Весной 2024 года руководители Чехии выступили с инициативой сбора в третьих странах крупнокалиберных артснарядов с последующей их поставкой на Украину при финансовом обеспечении данного процесса рядом западных стран. В 2024 году таким образом ВСУ получили 1,5 миллиона артснарядов, в 2025 году - на 300 тысяч снарядов больше.

Лидер выигравшего в октябре выборы в парламент Чехии движения ANO ("Акция недовольных граждан") Андрей Бабиш , которого президент республики Петр Павел назначил 9 декабря новым премьером, заявил сразу после выборов о непрозрачности инициативы по боеприпасам, о необходимости ее пересмотреть и, возможно, передать в НАТО . Состав нового кабмина Чехии, в том числе генерада Зуну в качестве главы минобороны, президент утвердил 15 декабря.

В пятницу Зуна подтвердил, что Чехия продолжит поддерживать Украину.

"Вопрос лишь в том, каким образом, насколько оптимально, в том числе с точки зрения наших национальных интересов, продолжать поддерживать Киев", - добавил глава минобороны.

Министерство обороны также продолжит развивать стратегические и важные модернизационные проекты, при этом приоритетом будет совершенствование противовоздушная оборона, добавил Зуна.