ВСУ повредили школу и ясли в Горловке

ДОНЕЦК, 19 дек - РИА Новости. Школа, ясли-сад, колледж, а также ряд многоквартирных и частных жилых домов получили повреждения в результате ракетного обстрела Горловки в ДНР украинскими войсками, Школа, ясли-сад, колледж, а также ряд многоквартирных и частных жилых домов получили повреждения в результате ракетного обстрела Горловки в ДНР украинскими войсками, сообщило управление администрации главы и правительства региона по вопросам документирования военных преступлений Украины.

По данным управления, ВСУ в пятницу выпустили по центру Горловки одну ракету из РСЗО. Мэр Горловки Иван Приходько заявил, что в результате артобстрела повреждения получило образовательное учреждение.

"По оперативным линиям управления... за 19 декабря по состоянию на 22.00 поступила информация о повреждениях... ГБОУ "Школа №17 городского округа Горловка" по улице Физкультурная, МБДОУ города Горловка "Ясли-сад №23 "Незабудка" по улице Физкультурная, ГБПОУ "Горловский колледж промышленных технологий" по улице Франко", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

По сведениям управления, повреждения также получили пять многоквартирных и пять частных жилых домов.