ВСУ повредили школу и ясли в Горловке
Школа, ясли-сад, колледж, а также ряд многоквартирных и частных жилых домов получили повреждения в результате ракетного обстрела Горловки в ДНР украинскими...
ВСУ повредили школу, ясли и колледж в Горловке
ДОНЕЦК, 19 дек - РИА Новости.
Школа, ясли-сад, колледж, а также ряд многоквартирных и частных жилых домов получили повреждения в результате ракетного обстрела Горловки в ДНР украинскими войсками, сообщило
управление администрации главы и правительства региона по вопросам документирования военных преступлений Украины.
По данным управления, ВСУ в пятницу выпустили по центру Горловки одну ракету из РСЗО. Мэр Горловки Иван Приходько заявил, что в результате артобстрела повреждения получило образовательное учреждение.
"По оперативным линиям управления... за 19 декабря по состоянию на 22.00 поступила информация о повреждениях... ГБОУ "Школа №17 городского округа Горловка" по улице Физкультурная, МБДОУ города Горловка "Ясли-сад №23 "Незабудка" по улице Физкультурная, ГБПОУ "Горловский колледж промышленных технологий" по улице Франко", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
По сведениям управления, повреждения также получили пять многоквартирных и пять частных жилых домов.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР: до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.