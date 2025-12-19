Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области нашли автомобиль, предварительно, атакованный ВСУ - РИА Новости, 19.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
20:28 19.12.2025 (обновлено: 20:31 19.12.2025)
В Белгородской области нашли автомобиль, предварительно, атакованный ВСУ
В Белгородской области нашли автомобиль, предварительно, атакованный ВСУ
Автомобиль, по предварительным данным, подвергшийся атаке ВСУ, найден в Валуйском округе Белгородской области, в нем тела двух женщин, сообщил губернатор... РИА Новости, 19.12.2025
В Белгородской области нашли автомобиль, предварительно, атакованный ВСУ

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Полицейский на улице. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Автомобиль, по предварительным данным, подвергшийся атаке ВСУ, найден в Валуйском округе Белгородской области, в нем тела двух женщин, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Тяжёлые новости из Валуйского округа. Сегодня в районе села Борки бойцы самообороны обнаружили автомобиль, который, предварительно, подвергся атаке со стороны Вооруженных сил Украины 17 декабря. В машине находились две женщины, которые погибли... Выражаю самые искренние слова соболезнования всем родным и близким погибших, хотя понимаю, что никакие слова не смогут утешить их горе", - написал Гладков в Telegram-канале.
Отмечается, что транспортное средство повреждено.
Государственный флаг на здании Министерства иностранных дел Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
В ВСУ считают, что кредита ЕС не хватит даже на год, пишет Times
