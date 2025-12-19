https://ria.ru/20251219/vsu-2063425227.html
В Белгородской области нашли автомобиль, предварительно, атакованный ВСУ
В Белгородской области нашли автомобиль, предварительно, атакованный ВСУ - РИА Новости, 19.12.2025
В Белгородской области нашли автомобиль, предварительно, атакованный ВСУ
Автомобиль, по предварительным данным, подвергшийся атаке ВСУ, найден в Валуйском округе Белгородской области, в нем тела двух женщин, сообщил губернатор... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T20:28:00+03:00
2025-12-19T20:28:00+03:00
2025-12-19T20:31:00+03:00
белгородская область
специальная военная операция на украине
происшествия
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055800885_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_abddb3639f30999a8eb756424a3c2f60.jpg
https://ria.ru/20251219/vsu-2063328760.html
белгородская область
Белгородская область, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области нашли автомобиль, предварительно, атакованный ВСУ
В Белгородской области нашли тела двух женщин, возможно, убитых в ходе атаки ВСУ