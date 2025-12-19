https://ria.ru/20251219/vsu-2063420186.html
ПВО отражают атаку ВСУ в Севастополе
ПВО отражают атаку ВСУ в Севастополе - РИА Новости, 19.12.2025
ПВО отражают атаку ВСУ в Севастополе
ПВО в Севастополе сбила 3 воздушных цели в районе поселка Кача, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T19:57:00+03:00
2025-12-19T19:57:00+03:00
2025-12-19T20:02:00+03:00
севастополь
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
михаил развожаев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/08/1998128263_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_52e47d6f56de1ce2a68c78a77f7e232b.jpg
https://ria.ru/20251219/vsu-2063328760.html
севастополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/08/1998128263_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0e9abbac2180ac415cee9e03f7a8755b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, безопасность, вооруженные силы украины, михаил развожаев
Севастополь, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Михаил Развожаев
ПВО отражают атаку ВСУ в Севастополе
ПВО отражают атаку ВСУ в Севастополе, предварительно, сбиты 3 БПЛА