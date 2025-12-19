Рейтинг@Mail.ru
ПВО отражают атаку ВСУ в Севастополе - РИА Новости, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:57 19.12.2025 (обновлено: 20:02 19.12.2025)
https://ria.ru/20251219/vsu-2063420186.html
ПВО отражают атаку ВСУ в Севастополе
ПВО отражают атаку ВСУ в Севастополе - РИА Новости, 19.12.2025
ПВО отражают атаку ВСУ в Севастополе
ПВО в Севастополе сбила 3 воздушных цели в районе поселка Кача, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T19:57:00+03:00
2025-12-19T20:02:00+03:00
севастополь
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
михаил развожаев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/08/1998128263_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_52e47d6f56de1ce2a68c78a77f7e232b.jpg
https://ria.ru/20251219/vsu-2063328760.html
севастополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/08/1998128263_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0e9abbac2180ac415cee9e03f7a8755b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
севастополь, безопасность, вооруженные силы украины, михаил развожаев
Севастополь, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Михаил Развожаев
ПВО отражают атаку ВСУ в Севастополе

ПВО отражают атаку ВСУ в Севастополе, предварительно, сбиты 3 БПЛА

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости. ПВО в Севастополе сбила 3 воздушных цели в районе поселка Кача, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Воздушная тревога объявлена в Севастополе четвертый раз за пятницу, сообщил ранее губернатор.
"В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. По предварительной информации, сбито 3 воздушных цели в районе Качи. По информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали" ,- сообщил Развожаев в канале Мах.
Государственный флаг на здании Министерства иностранных дел Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
В ВСУ считают, что кредита ЕС не хватит даже на год, пишет Times
Вчера, 16:13
 
Специальная военная операция на УкраинеСевастопольБезопасностьВооруженные силы УкраиныМихаил Развожаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала