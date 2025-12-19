Рейтинг@Mail.ru
При обстреле ВСУ в Горловке повредили здание образовательного учреждения - РИА Новости, 19.12.2025
18:16 19.12.2025
При обстреле ВСУ в Горловке повредили здание образовательного учреждения
При обстреле ВСУ в Горловке повредили здание образовательного учреждения
Учреждение образования получило повреждения в результате обстрела украинскими войсками центра Горловки в ДНР, сообщил в пятницу мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 19.12.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
стирол
горловка
донецкая народная республика
донецк
происшествия, горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, стирол
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, Стирол
Фрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела Горловки со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 19 дек - РИА Новости. Учреждение образования получило повреждения в результате обстрела украинскими войсками центра Горловки в ДНР, сообщил в пятницу мэр города Иван Приходько.
"В результате артобстрела Центрально-Городского района Горловки со стороны украинских террористов повреждено учреждение образования", - написал мэр в своем Telegram-канале.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР: до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
"Возражения России". На Западе разоблачили Зеленского
16 декабря, 07:00
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкИван ПриходькоСтирол
 
 
