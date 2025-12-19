https://ria.ru/20251219/vsu-2063385757.html
При обстреле ВСУ в Горловке повредили здание образовательного учреждения
При обстреле ВСУ в Горловке повредили здание образовательного учреждения - РИА Новости, 19.12.2025
При обстреле ВСУ в Горловке повредили здание образовательного учреждения
Учреждение образования получило повреждения в результате обстрела украинскими войсками центра Горловки в ДНР, сообщил в пятницу мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 19.12.2025
