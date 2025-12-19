Рейтинг@Mail.ru
В ВСУ считают, что кредита ЕС не хватит даже на год, пишет Times
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:13 19.12.2025 (обновлено: 16:18 19.12.2025)
В ВСУ считают, что кредита ЕС не хватит даже на год, пишет Times
В ВСУ считают, что кредита ЕС не хватит даже на год, пишет Times - РИА Новости, 19.12.2025
В ВСУ считают, что кредита ЕС не хватит даже на год, пишет Times
Военные ВСУ считают, что и 100 миллиардов евро не хватит Киеву даже на год после того, как в ЕС решили предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро на... РИА Новости, 19.12.2025
санкции в отношении россии
Санкции в отношении России
В ВСУ считают, что кредита ЕС не хватит даже на год, пишет Times

Times: в ВСУ считают, что кредита ЕС не хватит даже на год

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственный флаг на здании Министерства иностранных дел Украины в Киеве
Государственный флаг на здании Министерства иностранных дел Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Государственный флаг на здании Министерства иностранных дел Украины в Киеве
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Военные ВСУ считают, что и 100 миллиардов евро не хватит Киеву даже на год после того, как в ЕС решили предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы, пишет газета Times со ссылкой на источник в украинских войсках.
В пятницу ночью в Брюсселе завершился саммит, по итогу которого в ЕС временно отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро из собственного бюджета.
"Сто миллиардов недостаточно, чтобы вести боевые действия в течение года", - сказал источник.
Еврокомиссия пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждалась сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна была бы вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
Неделю назад ЕС принял решение о бессрочной заморозке российских госактивов в странах сообщества. Условием их разморозки названо прекращение конфликта на Украине и компенсация ущерба. В четверг на саммите в Брюсселе лидеры ЕС не смогли утвердить решение об использовании активов России для кредита Киеву на ближайшие два года. Выступавшая против такого решения Бельгия смогла перетянуть на свою сторону еще ряд государств Евросоюза, и решение было заблокировано.
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Politico: Европа может потребовать у Киева возврата промежуточного займа
26 ноября, 09:25
 
