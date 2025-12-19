ВСУ атаковали Белгородскую область около 100 беспилотниками за сутки

БЕЛГОРОД, 19 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки атаковали 11 муниципалитетов Белгородской области около 100 беспилотниками, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 33 населенных пункта попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 14 снарядов и зафиксированы атаки 99 беспилотников, из них 66 дронов были сбиты и подавлены. Один мирный житель погиб, еще один ранен. За отчетный период различные повреждения выявлены в 11 многоквартирных домах, 14 частных домовладениях, двух коммерческих и трех социальных объектах и 19 транспортных средствах.
"В Грайворонском округе по городу Грайворон, посёлку Горьковский, сёлам Безымено, Гора-Подол, Дорогощь и Дунайка выпущено 8 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и совершены атаки 25 беспилотников, 10 из которых сбиты и подавлены. В городе Грайворон в результате атаки дрона на легковой автомобиль погиб мирный житель", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что Белгородский и Валуйский округа атакованы 17 беспилотниками, 15 из которых сбиты и подавлены, над Белгородом, Алексеевским, Вейделевским, Красногвардейским и Новооскольским округами сбиты 17 беспилотников самолётного типа, ранен ребёнок. По данным главы области, по Краснояружскому округу выпущено 6 боеприпасов и совершены атаки 8 беспилотниками, Волоконовский и Шебекинский округа атакованы 32 БПЛА, 24 из которых сбиты и подавлены.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
