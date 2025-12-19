Рейтинг@Mail.ru
19.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
08:32 19.12.2025
В Харьковской области батальон ВСУ понес потери в сержантском составе
Третий батальон 113-й бригады территориальной обороны ВСУ отправили на передовую в Харьковской области без подготовки - в итоге он понес потери в сержантском составе
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
В Харьковской области батальон ВСУ понес потери в сержантском составе

© AP Photo / LIBKOSСолдат ВСУ прячется в траншее
Солдат ВСУ прячется в траншее. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Третий батальон 113-й бригады территориальной обороны ВСУ отправили на передовую в Харьковской области без подготовки - в итоге он понес потери в сержантском составе, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В Волчанских Хуторах в распоряжение командира 157-й отдельной механизированной бригады передан 3-й батальон 113-й отдельной бригады территориальной обороны, который был брошен на передовые позиции без введения в обстановку и понес потери, в том числе среди сержантского состава", - сказал собеседник агентства.
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВооруженные силы Украины
 
 
