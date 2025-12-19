https://ria.ru/20251219/vsu-2063105391.html
В Харьковской области батальон ВСУ понес потери в сержантском составе
В Харьковской области батальон ВСУ понес потери в сержантском составе - РИА Новости, 19.12.2025
В Харьковской области батальон ВСУ понес потери в сержантском составе
Третий батальон 113-й бригады территориальной обороны ВСУ отправили на передовую в Харьковской области без подготовки - в итоге он понес потери в сержантском... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T08:32:00+03:00
2025-12-19T08:32:00+03:00
2025-12-19T08:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856110431_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_66e6c8d485bfb548843c140eadcd103d.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856110431_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_d771e872cb56b6ac682acadd2849c805.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
В Харьковской области батальон ВСУ понес потери в сержантском составе
Под Харьковом ВСУ бросили на передовую батальон теробороны без подготовки