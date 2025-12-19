Рейтинг@Mail.ru
ВСУ дронами уничтожали поселки близ Красноармейска, рассказала беженка
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:57 19.12.2025
ВСУ дронами уничтожали поселки близ Красноармейска, рассказала беженка
ВСУ дронами уничтожали поселки близ Красноармейска, рассказала беженка
Украинские военные применяли тяжелые дроны для уничтожения целых поселков в пригородах Красноармейска в ДНР, рассказала местная жительница послу МИД РФ по...
ВСУ дронами уничтожали поселки близ Красноармейска, рассказала беженка

ВСУ применяли дроны "Баба-Яга" для уничтожения поселков близ Красноармейска

Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Украинские военные применяли тяжелые дроны для уничтожения целых поселков в пригородах Красноармейска в ДНР, рассказала местная жительница послу МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родиону Мирошнику, который поделился с РИА Новости видео беседы.
"Это может доводить до сумасшествия – количество дронов и вот эти звуки. Это "Баба-Яга" (тяжелый сельскохозяйственный дрон - ред.), которая бешеная прилетает заряженная. Она держит мины. Были модели с четырьмя винтами и с шестью. Вот с шестью винтами – она брала большее количество мин", - рассказала жительница Красноармейска.
Украинские военнослужащие
ВСУ не пускали в магазин жителей Красноармейска, рассказал беженец
05:21
05:21
По словам женщины, ВСУ сбрасывали их для уничтожения всей инфраструктуры города, включая гражданскую. Единственным спасением для жителей оставались подвалы.
"Дронов было просто немерено. Хотелось просто посмотреть на небо и не боятся и не слышать вот этих звуков… Что касается действий ВСУ, они не спеша, ежедневно, как и обещали, просто "укатывали" наш поселок", - отметила женщина.
Город Красноармейск был освобожден 1 декабря силами российской группировки "Центр". В результате операции российские военнослужащие обнаружили командный пункт управления беспилотниками с десятками дронов FPV. Практически все они были западного производства.
Украинские военнослужащие
ВСУ атаковали Красноармейск БПЛА западного производства, рассказала беженка
04:41
04:41
 
