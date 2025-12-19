МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Украинские военные применяли тяжелые дроны для уничтожения целых поселков в пригородах Красноармейска в ДНР, рассказала местная жительница послу МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родиону Мирошнику, который поделился с РИА Новости видео беседы.

"Дронов было просто немерено. Хотелось просто посмотреть на небо и не боятся и не слышать вот этих звуков… Что касается действий ВСУ, они не спеша, ежедневно, как и обещали, просто "укатывали" наш поселок", - отметила женщина.