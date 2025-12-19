https://ria.ru/20251219/vsu-2063093918.html
ВСУ дронами уничтожали поселки близ Красноармейска, рассказала беженка
ВСУ дронами уничтожали поселки близ Красноармейска, рассказала беженка - РИА Новости, 19.12.2025
ВСУ дронами уничтожали поселки близ Красноармейска, рассказала беженка
Украинские военные применяли тяжелые дроны для уничтожения целых поселков в пригородах Красноармейска в ДНР, рассказала местная жительница послу МИД РФ по... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T05:57:00+03:00
2025-12-19T05:57:00+03:00
2025-12-19T05:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
красноармейск
донецкая народная республика
россия
родион мирошник
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004764566_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_765c464b8590d9417a54f318ca6c19c5.jpg
https://ria.ru/20251219/vsu-2063091586.html
https://ria.ru/20251219/vsu-2063089050.html
красноармейск
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004764566_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_3f2f9e974abc1ac00c14be96a883382f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красноармейск, донецкая народная республика, россия, родион мирошник, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Россия, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины
ВСУ дронами уничтожали поселки близ Красноармейска, рассказала беженка
ВСУ применяли дроны "Баба-Яга" для уничтожения поселков близ Красноармейска
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Украинские военные применяли тяжелые дроны для уничтожения целых поселков в пригородах Красноармейска в ДНР, рассказала местная жительница послу МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родиону Мирошнику, который поделился с РИА Новости видео беседы.
"Это может доводить до сумасшествия – количество дронов и вот эти звуки. Это "Баба-Яга" (тяжелый сельскохозяйственный дрон - ред.), которая бешеная прилетает заряженная. Она держит мины. Были модели с четырьмя винтами и с шестью. Вот с шестью винтами – она брала большее количество мин", - рассказала жительница Красноармейска
.
По словам женщины, ВСУ
сбрасывали их для уничтожения всей инфраструктуры города, включая гражданскую. Единственным спасением для жителей оставались подвалы.
"Дронов было просто немерено. Хотелось просто посмотреть на небо и не боятся и не слышать вот этих звуков… Что касается действий ВСУ, они не спеша, ежедневно, как и обещали, просто "укатывали" наш поселок", - отметила женщина.
Город Красноармейск был освобожден 1 декабря силами российской группировки "Центр". В результате операции российские военнослужащие обнаружили командный пункт управления беспилотниками с десятками дронов FPV. Практически все они были западного производства.