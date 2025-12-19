ВСУ не пускали в магазин жителей Красноармейска, рассказал беженец

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Эвакуированный из Красноармейской агломерации мирный житель Валерий Фомин рассказал, что в его посёлке украинские военнослужащие не пускали граждан в магазин, угрожая расстрелом из автомата.

Бойцы российской группировки "Центр" эвакуировали пятерых мирных жителей из Красноармейска , сообщили в Минобороны РФ

"Они даже в магазин не пускали, пока у нас ещё магазин работал. Было такое, со мной лично два раза случалось. Выгоняли из магазина, автомат приставляли к голове", - сказал Фомин в видеоролике, обнародованном Минобороны РФ.

Он также рассказал, что слышал о том, как украинские боевики заходили в подвалы к прячущимся мирным жителям и расстреливали их.

В поле недалеко от посёлка ВСУ "нарыли" блиндажей, а в поселок заходили мародерить, вспомнил Фомин.