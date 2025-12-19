Рейтинг@Mail.ru
ВСУ не пускали в магазин жителей Красноармейска, рассказал беженец
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
05:21 19.12.2025
ВСУ не пускали в магазин жителей Красноармейска, рассказал беженец
ВСУ не пускали в магазин жителей Красноармейска, рассказал беженец - РИА Новости, 19.12.2025
ВСУ не пускали в магазин жителей Красноармейска, рассказал беженец
Эвакуированный из Красноармейской агломерации мирный житель Валерий Фомин рассказал, что в его посёлке украинские военнослужащие не пускали граждан в магазин,... РИА Новости, 19.12.2025
специальная военная операция на украине
красноармейск
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
красноармейск
ВСУ не пускали в магазин жителей Красноармейска, рассказал беженец

ВСУ угрожали автоматами и не пускали в магазин жителей Красноармейска

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Эвакуированный из Красноармейской агломерации мирный житель Валерий Фомин рассказал, что в его посёлке украинские военнослужащие не пускали граждан в магазин, угрожая расстрелом из автомата.
Бойцы российской группировки "Центр" эвакуировали пятерых мирных жителей из Красноармейска, сообщили в Минобороны РФ.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Бойцы ВС России эвакуировали мирных жителей из Красноармейска
05:18
"Они даже в магазин не пускали, пока у нас ещё магазин работал. Было такое, со мной лично два раза случалось. Выгоняли из магазина, автомат приставляли к голове", - сказал Фомин в видеоролике, обнародованном Минобороны РФ.
Он также рассказал, что слышал о том, как украинские боевики заходили в подвалы к прячущимся мирным жителям и расстреливали их.
В поле недалеко от посёлка ВСУ "нарыли" блиндажей, а в поселок заходили мародерить, вспомнил Фомин.
Он сообщил, что однажды украинские военнослужащие зашли к нему на участок, заставили сидеть в погребе, угрожая бросить гранату если он ослушается, и забрали продукты.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Бойцы рассказали об освобождении Песчаного
05:17
 
Специальная военная операция на Украине
Красноармейск
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Вооруженные силы Украины
 
 
