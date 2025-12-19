Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали Красноармейск БПЛА западного производства, рассказала беженка - РИА Новости, 19.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
04:41 19.12.2025
ВСУ атаковали Красноармейск БПЛА западного производства, рассказала беженка
ВСУ атаковали Красноармейск БПЛА западного производства, рассказала беженка
ВСУ атаковали Красноармейск БПЛА западного производства, рассказала беженка

© AP Photo / Mstyslav ChernovУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. ВСУ атаковали мирных жителей Красноармейска (ДНР) дронами западного производства, рассказала местная жительница послу МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родиону Мирошнику, который поделился с РИА Новости видео беседы.
"Любое здание, куда прилетит "зажигалочка" (зажигательный снаряд - ред.) с дрона - в любом случае сгорит. Мы остатки (дронов, - ред.) подбирали и читали – это американское или британское… На их футлярах или чем-то похожем были надписи "smoke", - рассказала жительница Красноармейска.
Дорога на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Беженка из Торского рассказала, как ВСУ уничтожали генераторы
16 декабря, 04:34
Женщина добавила, что украинские боевики использовали на дронах небольшие мины, которые местные за их форму прозвали "морковкой".
"Летит, она это "морковка" и обязательно куда-то будет сброшена, и она направлена на уничтожение", - отметила женщина.
По ее словам, действия украинских военнослужащих были направлены на полное уничтожение инфраструктуры населенных пунктов, включая жилые дома и объекты гражданского назначения. При этом, говорит очевидец, ВСУ не скрывали свои намерения.
"Открыто заявляли: "Мы если отсюда уйдем, мы оставим вам полигон и выжженную землю", - говорит она.
Жительница Красноармейска добавила, что многие жители не хотели покидать дома, однако разрушительные действия ВСУ вынудили их эвакуироваться.
Об освобождении города Красноармейск группировкой "Центр" ВС РФ было объявлено 1 декабря. В результате операции российские военнослужащие обнаружили командный пункт управления беспилотниками с десятками FPV-дронов.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Беженка из Торского рассказала, как использовала туман для эвакуации
13 декабря, 05:22
 
Специальная военная операция на УкраинеКрасноармейскРоссияДонецкая Народная РеспубликаРодион МирошникВооруженные силы Украины
 
 
