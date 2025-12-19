МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. ВСУ атаковали мирных жителей Красноармейска (ДНР) дронами западного производства, рассказала местная жительница послу МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родиону Мирошнику, который поделился с РИА Новости видео беседы.

"Любое здание, куда прилетит "зажигалочка" (зажигательный снаряд - ред.) с дрона - в любом случае сгорит. Мы остатки (дронов, - ред.) подбирали и читали – это американское или британское… На их футлярах или чем-то похожем были надписи "smoke", - рассказала жительница Красноармейска

Женщина добавила, что украинские боевики использовали на дронах небольшие мины, которые местные за их форму прозвали "морковкой".

"Летит, она это "морковка" и обязательно куда-то будет сброшена, и она направлена на уничтожение", - отметила женщина.

По ее словам, действия украинских военнослужащих были направлены на полное уничтожение инфраструктуры населенных пунктов, включая жилые дома и объекты гражданского назначения. При этом, говорит очевидец, ВСУ не скрывали свои намерения.

"Открыто заявляли: "Мы если отсюда уйдем, мы оставим вам полигон и выжженную землю", - говорит она.

Жительница Красноармейска добавила, что многие жители не хотели покидать дома, однако разрушительные действия ВСУ вынудили их эвакуироваться.