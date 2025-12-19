Рейтинг@Mail.ru
Володин призвал зарубежных политиков посмотреть прямую линию с Путиным - РИА Новости, 19.12.2025
18:10 19.12.2025
Володин призвал зарубежных политиков посмотреть прямую линию с Путиным
Председатель Госдумы Вячеслав Володин посоветовал зарубежным политикам посмотреть прямую линию с президентом России Владимиром Путиным. РИА Новости, 19.12.2025
россия, владимир путин, вячеслав володин, госдума рф, итоги года с владимиром путиным — 2025
Россия, Владимир Путин, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ | Перейти в медиабанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин посоветовал зарубежным политикам посмотреть прямую линию с президентом России Владимиром Путиным.
Путин в пятницу провел итоговую пресс-конференцию, совмещенную с прямой линией. Мероприятие продлилось 4 часа 27 минут. Президент ответил более чем на 80 вопросов журналистов и россиян.
"Советую всем, кто не смотрел прямую линию, найти такую возможность. Кстати, правильно было бы сделать это всем зарубежным политикам и тем, кто хочет понять: кто такой глава Российского государства? Кто такой Путин?", - написал Володин в своем канале на платформе Max.
По его словам, из этой прямой линии, те, кто ищет ответы на многие вопросы, в том числе войны и мира, смогут найти их.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Косачев назвал выступление Путина на "Итогах года" речью развития
Вчера, 18:05
 
РоссияВладимир ПутинВячеслав ВолодинГосдума РФИтоги года с Владимиром Путиным — 2025
 
 
Заголовок открываемого материала