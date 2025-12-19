Лучших предпринимателей Приморья наградили во Владивостоке

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Во Владивостоке состоялась торжественная церемония награждения лауреатов региональной предпринимательской премии "Бизнес у моря", сообщает пресс-служба краевого правительства.

В этом году на премию поступило рекордное число заявок — почти 300. Участие приняли предприниматели из 22 муниципалитетов края. На церемонии собрались лидеры в области инноваций, производства, туризма и социальной сферы. Их успехи во многом формируют современную экономику Приморья.

Премию организовал центр "Мой бизнес". Ее учредили, чтобы отметить вклад предпринимателей в развитие экономики края и популяризировать лучшие деловые практики. Награда охватывает ключевые направления: от инноваций и производства до туризма и социальной сферы.

По словам министра экономического развития Приморского края Андрея Блохина, поддержка предпринимательства является одним из ключевых приоритетов для региона.

"Эта премия – о тех, кто открывает свое дело, создает рабочие места, платит налоги и по кирпичику строит благополучие приморцев", – приводит пресс-служба слова Блохина.

Он отметил, что сила предпринимательского сообщества очевидна: уже сегодня десятки тысяч компаний и предпринимателей обеспечивают работой сотни тысяч жителей.

Глава ведомства также сообщил, что объем прямой финансовой поддержки на одного предпринимателя в крае в 2025 году был увеличен на 13,5%.

Генеральный директор регионального центра "Мой бизнес" Иван Машунин привел ключевые цифры, иллюстрирующие рост сектора малого и среднего предпринимательства (МСП) в Приморье.

"Приморский край сохраняет лидирующие позиции по развитию МСП на Дальнем Востоке. Только за последний год количество работников в этой сфере выросло на 9,8% – до 380,8 тысячи человек", – прокомментировал Машунин.

По его словам, доля малого и среднего бизнеса в валовом региональном продукте приближается к 30%.