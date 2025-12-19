Рейтинг@Mail.ru
Лучших предпринимателей Приморья наградили во Владивостоке
Лучших предпринимателей Приморья наградили во Владивостоке
Лучших предпринимателей Приморья наградили во Владивостоке - РИА Новости, 19.12.2025
Лучших предпринимателей Приморья наградили во Владивостоке
Во Владивостоке состоялась торжественная церемония награждения лауреатов региональной предпринимательской премии "Бизнес у моря", сообщает пресс-служба краевого РИА Новости, 19.12.2025
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
Лучших предпринимателей Приморья наградили во Владивостоке

Итоги предпринимательской премии "Бизнес у моря" подвели во Владивостоке

Деловые люди
Деловые люди
© iStock.com / shironosov
Деловые люди. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Во Владивостоке состоялась торжественная церемония награждения лауреатов региональной предпринимательской премии "Бизнес у моря", сообщает пресс-служба краевого правительства.
В этом году на премию поступило рекордное число заявок — почти 300. Участие приняли предприниматели из 22 муниципалитетов края. На церемонии собрались лидеры в области инноваций, производства, туризма и социальной сферы. Их успехи во многом формируют современную экономику Приморья.
Премию организовал центр "Мой бизнес". Ее учредили, чтобы отметить вклад предпринимателей в развитие экономики края и популяризировать лучшие деловые практики. Награда охватывает ключевые направления: от инноваций и производства до туризма и социальной сферы.
По словам министра экономического развития Приморского края Андрея Блохина, поддержка предпринимательства является одним из ключевых приоритетов для региона.
"Эта премия – о тех, кто открывает свое дело, создает рабочие места, платит налоги и по кирпичику строит благополучие приморцев", – приводит пресс-служба слова Блохина.
Он отметил, что сила предпринимательского сообщества очевидна: уже сегодня десятки тысяч компаний и предпринимателей обеспечивают работой сотни тысяч жителей.
Глава ведомства также сообщил, что объем прямой финансовой поддержки на одного предпринимателя в крае в 2025 году был увеличен на 13,5%.
Генеральный директор регионального центра "Мой бизнес" Иван Машунин привел ключевые цифры, иллюстрирующие рост сектора малого и среднего предпринимательства (МСП) в Приморье.
"Приморский край сохраняет лидирующие позиции по развитию МСП на Дальнем Востоке. Только за последний год количество работников в этой сфере выросло на 9,8% – до 380,8 тысячи человек", – прокомментировал Машунин.
По его словам, доля малого и среднего бизнеса в валовом региональном продукте приближается к 30%.
В пресс-службе подчеркивают, что проведение премии "Бизнес у моря" и успехи ее лауреатов показывают мощный потенциал приморского делового сообщества. Эти проекты задают новые стандарты, укрепляют позитивный образ региона как привлекательного места для бизнеса и создают основу для дальнейшего роста экономики Приморья.
 
Твой бизнес
 
 
