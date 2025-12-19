https://ria.ru/20251219/vklad-2063077557.html
Назван способ получить максимальный доход по вкладу в 2026 году
Назван способ получить максимальный доход по вкладу в 2026 году
Назван способ получить максимальный доход по вкладу в 2026 году
Доходность по депозитам прошла пик и сокращается, но способ получить максимальный процентный доход в 2026 году все же есть, рассказала агентству "Прайм"...
экономика
гаянэ замалеева
банки.ру
вклады
экономика, гаянэ замалеева, банки.ру, вклады
Аналитик Замалеева посоветовала разделить депозиты в 2026 году по срокам
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости.
Доходность по депозитам прошла пик и сокращается, но способ получить максимальный процентный доход в 2026 году все же есть, рассказала агентству "Прайм"
аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Гаянэ Замалеева.
По ее словам, ключевая ставка в следующем году будет снижаться, а вслед за ней и ставки по вкладам. В этой ситуации лучше всего разделить депозиты по срокам по принципу "лестницы".
«
"Это позволяет часть средств зафиксировать на средний или длинный срок по еще привлекательным условиям, а другую часть — оставить на коротких вкладах или накопительных счетах, сохраняя гибкость для реакции на новые рыночные возможности", — пояснила Замалеева
.
Главным риском такого поведения она назвала упущенную доходность, когда вкладчики слишком долго ждут максимума или, напротив, фиксируют средства на слишком коротком сроке. И, конечно, не стоит держать в одном банке больше, чем действующий лимит страхования вкладов.