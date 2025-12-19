Рейтинг@Mail.ru
Назван способ получить максимальный доход по вкладу в 2026 году - РИА Новости, 19.12.2025
02:17 19.12.2025
Назван способ получить максимальный доход по вкладу в 2026 году
Назван способ получить максимальный доход по вкладу в 2026 году
Доходность по депозитам прошла пик и сокращается, но способ получить максимальный процентный доход в 2026 году все же есть, рассказала агентству "Прайм"... РИА Новости, 19.12.2025
Назван способ получить максимальный доход по вкладу в 2026 году

Аналитик Замалеева посоветовала разделить депозиты в 2026 году по срокам

© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Надпись "Вклады" на фоне работы менеджеров в банке
Надпись Вклады на фоне работы менеджеров в банке - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Надпись "Вклады" на фоне работы менеджеров в банке. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Доходность по депозитам прошла пик и сокращается, но способ получить максимальный процентный доход в 2026 году все же есть, рассказала агентству "Прайм" аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Гаянэ Замалеева.
По ее словам, ключевая ставка в следующем году будет снижаться, а вслед за ней и ставки по вкладам. В этой ситуации лучше всего разделить депозиты по срокам по принципу "лестницы".
«
"Это позволяет часть средств зафиксировать на средний или длинный срок по еще привлекательным условиям, а другую часть — оставить на коротких вкладах или накопительных счетах, сохраняя гибкость для реакции на новые рыночные возможности", — пояснила Замалеева.
Главным риском такого поведения она назвала упущенную доходность, когда вкладчики слишком долго ждут максимума или, напротив, фиксируют средства на слишком коротком сроке. И, конечно, не стоит держать в одном банке больше, чем действующий лимит страхования вкладов.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
