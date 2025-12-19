Вилдерс назвал кредит ЕС Украине безумием

ГААГА, 19 дек - РИА Новости. Совместный кредит Украине в размере 90 миллиардов евро является безумием, эти деньги ЕС больше никогда не увидит, заявил лидер нидерландской крайне правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс.