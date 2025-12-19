Рейтинг@Mail.ru
Вилдерс назвал кредит ЕС Украине безумием - РИА Новости, 19.12.2025
11:34 19.12.2025
Вилдерс назвал кредит ЕС Украине безумием
Вилдерс назвал кредит ЕС Украине безумием
Совместный кредит Украине в размере 90 миллиардов евро является безумием, эти деньги ЕС больше никогда не увидит, заявил лидер нидерландской крайне правой... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T11:34:00+03:00
2025-12-19T11:34:00+03:00
в мире
украина
венгрия
словакия
герт вилдерс
евросоюз
в мире, украина, венгрия, словакия, герт вилдерс, евросоюз
В мире, Украина, Венгрия, Словакия, Герт Вилдерс, Евросоюз
Вилдерс назвал кредит ЕС Украине безумием

Вилдерс назвал совместный кредит Украине в размере 90 миллиардов евро безумием

© AP Photo / Peter DejongГерт Вилдерс
Герт Вилдерс - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© AP Photo / Peter Dejong
Герт Вилдерс. Архивное фото
ГААГА, 19 дек - РИА Новости. Совместный кредит Украине в размере 90 миллиардов евро является безумием, эти деньги ЕС больше никогда не увидит, заявил лидер нидерландской крайне правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс.
В Брюсселе ранее завершился саммит, по итогам которого в ЕС временно отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине совместный кредит в размере 90 миллиардов евро из собственного бюджета. Сообщалось, что Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении этого кредита ЕС.
"Безумие. Совместный кредит в 90 миллиардов - это всего лишь замаскированные еврооблигации, деньги, которые мы больше никогда не увидим", - написал Вилдерс в соцсети Х в пятницу.
По его словам, Венгрия, Чехия и Словакия, по крайней мере, добились возможности отказаться от участия в кредите, однако премьер Нидерландов Дик Схоф "следует за еврофилами, как карманная собачка".
