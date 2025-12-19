https://ria.ru/20251219/vilders-2063154216.html
Вилдерс назвал кредит ЕС Украине безумием
Вилдерс назвал кредит ЕС Украине безумием - РИА Новости, 19.12.2025
Вилдерс назвал кредит ЕС Украине безумием
Совместный кредит Украине в размере 90 миллиардов евро является безумием, эти деньги ЕС больше никогда не увидит, заявил лидер нидерландской крайне правой... РИА Новости, 19.12.2025
Вилдерс назвал кредит ЕС Украине безумием
Вилдерс назвал совместный кредит Украине в размере 90 миллиардов евро безумием