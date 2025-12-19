СМИ пишут о новой драматической главе в истории ЕС после решения по активам

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Победа премьера Бельгии Барта де Вевера, выступившего против идеи ЕС о конфискации замороженных российских активов, знаменует начало новой драматической главы в истории Евросоюза, пишет газета Politico.

Ранее бельгийский премьер по итогам саммита заявил, что все страны ЕС осознали, что конфискация активов РФ принесла бы такие финансовые и юридические риски, которыми трудно управлять. Он также отметил, что за идеей конфискации активов РФ стояли страны, "которые эмоционально живут во вражде с Россией", но рациональность восторжествовала.

"На протяжении десятилетий Бельгия была сердцем Европы . Тот факт, что её нынешний премьер-министр боролся против ЕС и победил, открывает новую драматическую главу в истории блока... Воинственная позиция Барта де Вевера означает ещё одну победу для лидера, выступающего против истеблишмента", - пишет издание, указывая на "раскол в европейском единстве".

Как отмечает Politico , в четверг днём многие правительства стран ЕС полагали, что премьер Бельгии все-таки отступит, однако он этого не сделал.

"В принципе, он (Барт де Вевер - ред.) получил все, что хотел", - сказал один из дипломатов ЕС после завершения саммита.

Глава Евросовета Антониу Кошта ранее заявил, что Евросоюз предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счёт активов РФ, заморозку которых в Москве называли воровством.