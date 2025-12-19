Многие в Вашингтоне не хотят видеть Вэнса преемником Трампа, заявил Карлсон

ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. У вице-президента США Джей Ди Вэнса немало оппонентов в Вашингтоне, которые не хотят, чтобы он возглавил республиканскую коалицию после президента США Дональда Трампа, заявил американский журналист Такер Карлсон.