21:55 19.12.2025
Многие в Вашингтоне не хотят видеть Вэнса преемником Трампа, заявил Карлсон
в мире, сша, дональд трамп, такер карлсон, марко рубио, politico
В мире, США, Дональд Трамп, Такер Карлсон, Марко Рубио, Politico
© AP Photo / Matt RourkeДжей Ди Вэнс
© AP Photo / Matt Rourke
Джей Ди Вэнс. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. У вице-президента США Джей Ди Вэнса немало оппонентов в Вашингтоне, которые не хотят, чтобы он возглавил республиканскую коалицию после президента США Дональда Трампа, заявил американский журналист Такер Карлсон.
"Вопрос заключается в том, кто будет руководить ей (коалицией Трампа - ред.) дальше, кто получит в своё распоряжение эту машину после того, как президент сойдет со сцены. И в Вашингтоне есть немало людей — возможно, даже в этом зале, — которые пока не вполне понимают, чего именно они хотят, но при этом точно знают, что не хотят Джей Ди Вэнса", - сказал Карлсон в ходе своего выступления на мероприятии консервативной организации Turning Point USA.
Вэнс и госсекретарь США Марко Рубио считаются главными кандидатами на роль преемника Трампа на выборах 2028 года. В июле госсекретарь назвал Вэнса "отличным кандидатом" от республиканцев на выборах президента в 2028 году. Позднее издание Politico сообщило, что Рубио в частном порядке сообщил, что Вэнс является главным кандидатом от республиканцев на следующих президентских выборах.
Дональд Трамп, Марко Рубио и Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Вэнс рассказал, как его и Рубио обул Трамп
16 декабря, 22:12
 
В миреСШАДональд ТрампТакер КарлсонМарко РубиоPolitico
 
 
