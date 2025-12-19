https://ria.ru/20251219/venesuela-2063426581.html
Трамп не любит войны, заявил Рубио
Трамп не любит войны, заявил Рубио - РИА Новости, 19.12.2025
Трамп не любит войны, заявил Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио на фоне разговоров о возможном конфликте Вашингтона с Венесуэлой, заявил, что президент Штатов Дональд Трамп не любит войны. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T20:38:00+03:00
2025-12-19T20:38:00+03:00
2025-12-19T20:56:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
марко рубио
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2043965541_0:61:2500:1467_1920x0_80_0_0_dd304d28feb71440d1ea494466d4f104.jpg
https://ria.ru/20251219/tramp-2063068527.html
венесуэла
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2043965541_126:0:2349:1667_1920x0_80_0_0_ddb4da12800921bbc9e469c474069c01.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венесуэла, сша, марко рубио, дональд трамп
В мире, Венесуэла, США, Марко Рубио, Дональд Трамп
Трамп не любит войны, заявил Рубио
Рубио заявил, что Трамп не любит войны на фоне конфликта с Венесуэлой