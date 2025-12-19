https://ria.ru/20251219/venesuela-2063422688.html
Рубио допустил переговоры Трампа и Мадуро
Рубио допустил переговоры Трампа и Мадуро - РИА Новости, 19.12.2025
Рубио допустил переговоры Трампа и Мадуро
Госсекретарь США Марко Рубио в пятницу не сообщил, планируется ли встреча между президентами США Дональдом Трампом и Венесуэлы Николасом Мадуро, но допустил,... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T20:13:00+03:00
2025-12-19T20:13:00+03:00
2025-12-19T20:22:00+03:00
в мире
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1e/2058698357_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_928b3761ffcd34ca6ec5a1e69194a903.jpg
https://ria.ru/20251219/tramp-2063215372.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1e/2058698357_199:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_5da50ed7ccfbe65806e754fd1248f207.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша
Рубио допустил переговоры Трампа и Мадуро
Рубио не сообщил, планируются ли переговоры Трампа и Мадуро, но допустил это
ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио в пятницу не сообщил, планируется ли встреча между президентами США Дональдом Трампом и Венесуэлы Николасом Мадуро, но допустил, что первый готов к ней.
"У меня нет причин выражать скептицизм или оптимизм по этому поводу. Я просто не собираюсь комментировать имеющиеся в распоряжении президента варианты действий, включая дипломатические", — заявил он журналистам в ответ на вопрос о возможной встрече Трампа и Мадуро.