Венесуэла поблагодарила Россию за солидарность на фоне роста напряженности

МЕХИКО, 19 дек - РИА Новости. Каракас выразил признательность Москве за поддержку венесуэльского народа и его права на самоопределение на фоне целенаправленного нагнетания напряжённости вокруг южноамериканской страны, о котором заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"От имени президента Николаса Мадуро выражаем нашу искреннюю благодарность за солидарность Российской Федерации с венесуэльским народом и его неотъемлемым правом на самоопределение и свободное, суверенное развитие", - написал глава венесуэльского МИД Иван Хиль в своём Telegram-канале.
Он отметил, что Каракас высоко ценит призыв России уважать зону мира в Карибском бассейне, а также призыв к диалогу и взаимному уважению в международных отношениях.
Захарова подчеркнула, что Россия последовательно выступает за нормализацию диалога между Вашингтоном и Каракасом и считает необходимыми шаги по деэскалации и поиску решений существующих проблем в конструктивном ключе, с уважением международно-правовых норм. Она также отметила, что Латинская Америка и Карибский бассейн должны оставаться зоной мира, обеспечивающей стабильное и независимое развитие стран региона, подтвердила солидарность России с венесуэльским народом и поддержку курса правительства Мадуро на защиту национальных интересов и суверенитета.