Венесуэла поблагодарила Россию за солидарность на фоне роста напряженности - РИА Новости, 19.12.2025
02:17 19.12.2025
Венесуэла поблагодарила Россию за солидарность на фоне роста напряженности
Венесуэла поблагодарила Россию за солидарность на фоне роста напряженности
Каракас выразил признательность Москве за поддержку венесуэльского народа и его права на самоопределение на фоне целенаправленного нагнетания напряжённости...
Венесуэла поблагодарила Россию за солидарность на фоне роста напряженности

Вид на город Каракас
Вид на город Каракас. Архивное фото
МЕХИКО, 19 дек - РИА Новости. Каракас выразил признательность Москве за поддержку венесуэльского народа и его права на самоопределение на фоне целенаправленного нагнетания напряжённости вокруг южноамериканской страны, о котором заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"От имени президента Николаса Мадуро выражаем нашу искреннюю благодарность за солидарность Российской Федерации с венесуэльским народом и его неотъемлемым правом на самоопределение и свободное, суверенное развитие", - написал глава венесуэльского МИД Иван Хиль в своём Telegram-канале.
Он отметил, что Каракас высоко ценит призыв России уважать зону мира в Карибском бассейне, а также призыв к диалогу и взаимному уважению в международных отношениях.
Официальный представитель МИД РФ Захарова ранее заявила, что Москва фиксирует "непрерывное и целенаправленное нагнетание напряжённости вокруг дружественной нам Венесуэлы", при этом особую тревогу вызывает односторонний характер решений, создающих угрозу международному судоходству.
Захарова подчеркнула, что Россия последовательно выступает за нормализацию диалога между Вашингтоном и Каракасом и считает необходимыми шаги по деэскалации и поиску решений существующих проблем в конструктивном ключе, с уважением международно-правовых норм. Она также отметила, что Латинская Америка и Карибский бассейн должны оставаться зоной мира, обеспечивающей стабильное и независимое развитие стран региона, подтвердила солидарность России с венесуэльским народом и поддержку курса правительства Мадуро на защиту национальных интересов и суверенитета.
