Услугу "Победы" по выбору мест для совместного перелета признали незаконной

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Суд признал незаконными действия авиакомпании "Победа", навязывающей пассажирам с детьми услугу по выбору мест для совместного перелета, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
Отмечается, что по поручению Генпрокуратуры Московская межрегиональная транспортная прокуратура провела проверку соблюдения прав пассажиров с детьми, в ходе которой выявлены нарушения, в том числе связанные с обеспечением их безопасности на борту.
"По требованию Генпрокуратуры России признаны незаконными действия авиакомпании "Победа", навязывавшей пассажирам с детьми услугу по выбору мест для совместного перелета", - рассказали в пресс-службе.
По данным ГП РФ, авиакомпания при продаже авиабилетов навязывала гражданам с детьми в возрасте от 12 до 18 лет дополнительную платную услугу по выбору мест для совместного перелета. В случае отказа от этой услуги ребенок и сопровождающий его пассажир зачастую размещались на борту воздушного судна раздельно.
"Это послужило поводом для признания таких действий незаконными в судебном порядке. Щербинским районным судом Москвы требования надзорного ведомства удовлетворены в полном объеме. Московским городским судом это решение оставлено без изменений, жалоба ООО "Авиакомпания "Победа" – без удовлетворения", - отметили в ведомстве.
Решение суда вступило в законную силу.