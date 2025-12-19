Рейтинг@Mail.ru
Услугу "Победы" по выбору мест для совместного перелета признали незаконной
11:54 19.12.2025
Услугу "Победы" по выбору мест для совместного перелета признали незаконной
Услугу "Победы" по выбору мест для совместного перелета признали незаконной
Суд признал незаконными действия авиакомпании "Победа", навязывающей пассажирам с детьми услугу по выбору мест для совместного перелета, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T11:54:00+03:00
2025-12-19T11:55:00+03:00
Услугу "Победы" по выбору мест для совместного перелета признали незаконной

Самолет авиакомпании "Победа"
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Самолет авиакомпании "Победа". Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Суд признал незаконными действия авиакомпании "Победа", навязывающей пассажирам с детьми услугу по выбору мест для совместного перелета, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
Отмечается, что по поручению Генпрокуратуры Московская межрегиональная транспортная прокуратура провела проверку соблюдения прав пассажиров с детьми, в ходе которой выявлены нарушения, в том числе связанные с обеспечением их безопасности на борту.
Информационная табличка авиакомпании Победа в аэропорту Внуково имени А. Н. Туполева - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
"Победа" разрешила перевозить питомцев в салоне самолета
15 декабря, 10:18
15 декабря, 10:18
"По требованию Генпрокуратуры России признаны незаконными действия авиакомпании "Победа", навязывавшей пассажирам с детьми услугу по выбору мест для совместного перелета", - рассказали в пресс-службе.
По данным ГП РФ, авиакомпания при продаже авиабилетов навязывала гражданам с детьми в возрасте от 12 до 18 лет дополнительную платную услугу по выбору мест для совместного перелета. В случае отказа от этой услуги ребенок и сопровождающий его пассажир зачастую размещались на борту воздушного судна раздельно.
"Это послужило поводом для признания таких действий незаконными в судебном порядке. Щербинским районным судом Москвы требования надзорного ведомства удовлетворены в полном объеме. Московским городским судом это решение оставлено без изменений, жалоба ООО "Авиакомпания "Победа" – без удовлетворения", - отметили в ведомстве.
Решение суда вступило в законную силу.
Пассажиры в терминале аэропорта - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
В Госдуме предложили выплачивать пассажирам компенсацию за овербукинг
27 ноября, 08:45
27 ноября, 08:45
 
