Профессора MIT убил стрелявший в Университете Брауна

ВАШИНГТОН, 19 дек — РИА Новости. Власти США считают подозреваемого в стрельбе в Брауновском университете, который покончил с собой, виновным в убийстве профессора-ядерщика Массачусетского технологического института (MIT).

На пресс-конференции правоохранители штата Род-Айленд назвали его "стрелявшим в Брауновском университете и в профессора MIT ". Затем они пояснили, что как подозреваемый, так и погибший профессор работали в одной научной области — физике. Оба родом из Португалии

Стрельба в Брауновском университете произошла 14 декабря. Погибли два человека, девять пострадали.

Стрелявшего звали Клаудио Невис Валенти, ему было 48 лет. Его нашли мертвым в штате Нью-Гэмпшир , предполагается, что он покончил с собой. В начале 2000-х Валенти был аспирантом Брауновского университета. Известно, что его последним местом регистрации был Майами

Профессор ядерной физики из MIT, 47-летний Нуно Лурейру, погиб 17 декабря. При нападении на его дом в Бруклайне он получил огнестрельные ранения и умер в больнице.