Профессора MIT убил стрелявший в Университете Брауна
Профессора MIT убил стрелявший в Университете Брауна
2025-12-19T06:47:00+03:00
2025-12-19T06:47:00+03:00
2025-12-19T12:16:00+03:00
Профессора MIT убил стрелявший в Университете Брауна
Профессора MIT Лурейру убил стрелявший в Университете Брауна
ВАШИНГТОН, 19 дек — РИА Новости. Власти США считают подозреваемого в стрельбе в Брауновском университете, который покончил с собой, виновным в убийстве профессора-ядерщика Массачусетского технологического института (MIT).
На пресс-конференции правоохранители штата Род-Айленд
назвали его "стрелявшим в Брауновском университете и в профессора MIT
". Затем они пояснили, что как подозреваемый, так и погибший профессор работали в одной научной области — физике. Оба родом из Португалии
.
Стрельба в Брауновском университете
произошла 14 декабря. Погибли два человека, девять пострадали.
Стрелявшего звали Клаудио Невис Валенти, ему было 48 лет. Его нашли мертвым в штате Нью-Гэмпшир
, предполагается, что он покончил с собой. В начале 2000-х Валенти был аспирантом Брауновского университета. Известно, что его последним местом регистрации был Майами
.
Профессор ядерной физики из MIT, 47-летний Нуно Лурейру, погиб 17 декабря. При нападении на его дом в Бруклайне он получил огнестрельные ранения и умер в больнице.
Лурейру изучал, как возникают мощные вспышки на Солнце, и искал способ получить чистую и практически безграничную энергию с помощью термоядерного синтеза, чтобы противостоять изменению климата. За свой вклад профессор получил множество наград, среди которых избрание членом Американского общества физиков (2022), премия Рут и Джоэла Спира за выдающееся преподавание (2022) и премия Томаса Стикса за достижения в исследованиях плазмы (2015).