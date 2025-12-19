https://ria.ru/20251219/ukranina-2063358641.html
В Днепропетровске жители напали на электриков, отключавших свет в домах
Жители Днепропетровска напали на электриков, которые хотели отключить свет в их домах, сообщили в Центральной энергетической компании. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T17:07:00+03:00
2025-12-19T17:07:00+03:00
2025-12-19T18:17:00+03:00
Украина, Днепропетровск, Россия, ДТЭК, В мире, Светлана Гринчук, Андрей Белоусов, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Жители Днепропетровска напали на электриков, которые хотели отключить свет в их домах, сообщили в Центральной энергетической компании.
"Совершено неоднократное нападение жителями домов по улице Академика Янгеля. <...> К сожалению, дошло до рукоприкладства с причинением телесных повреждений и порчей личного имущества нашего сотрудника", — говорится в публикации на странице в Facebook*.
Как заявили в компании, здания находятся на линии с критической инфраструктурой, но это не предоставляет им каких-либо привилегий, поэтому отключений света не избежать.
Данные о происшествии передали полиции, добавили там.
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины
10 октября. Власти заявляли о повреждениях энергетических сетей и коммунальных систем. Занимавшая на тот момент должность министр энергетики Светлана Гринчук
называла ситуацию очень сложной.
В ноябре Минэнерго
сообщило, что в стране повреждены все крупные тепловые и гидроэлектростанции. Из-за этого их возможности значительно снизились. При этом потребности жителей остались на прежнем уровне.
Российский министр обороны Андрей Белоусов
отмечал, что энергетические мощности Украины снизились почти вдвое: не работает более 70 процентов теплоэлектроцентралей и более 37 процентов гидроэлектростанций, которые питают ВПК Украины.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.