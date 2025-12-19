В Днепропетровске жители напали на электриков, отключавших свет в домах

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Жители Днепропетровска напали на электриков, которые хотели отключить свет в их домах, сообщили в Центральной энергетической компании.

"Совершено неоднократное нападение жителями домов по улице Академика Янгеля. <...> К сожалению, дошло до рукоприкладства с причинением телесных повреждений и порчей личного имущества нашего сотрудника", — говорится в публикации на странице в Facebook*.

Как заявили в компании, здания находятся на линии с критической инфраструктурой, но это не предоставляет им каких-либо привилегий, поэтому отключений света не избежать.

Данные о происшествии передали полиции, добавили там.

Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября. Власти заявляли о повреждениях энергетических сетей и коммунальных систем. Занимавшая на тот момент должность министр энергетики Светлана Гринчук называла ситуацию очень сложной.

В ноябре Минэнерго сообщило, что в стране повреждены все крупные тепловые и гидроэлектростанции. Из-за этого их возможности значительно снизились. При этом потребности жителей остались на прежнем уровне.

Российский министр обороны Андрей Белоусов отмечал, что энергетические мощности Украины снизились почти вдвое: не работает более 70 процентов теплоэлектроцентралей и более 37 процентов гидроэлектростанций, которые питают ВПК Украины.