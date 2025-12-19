СК завершил расследование дела украинки, которая облила посла краской

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Российские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении гражданки Украины Ирины Земляны, которая облила краской посла России в Польше в 2022 году, сообщили в пресс-службе СК РФ.
"Александру Бастрыкину доложено о завершении расследования уголовного дела по обвинению гражданки Украины Ирины Земляны*. По данным следствия, 9 мая 2022 года по мотивам политической и идеологической ненависти она напала на посла России в Республике Польша и выплеснула ему на лицо и одежду жидкость красного цвета", - сказали в ведомстве.
В СК добавили, что тем самым она нарушила неприкосновенность представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой.
"Кроме того, установлено, что Земляна публично распространила заведомо ложные сведения об использовании ВС РФ. Она объявлена в международный розыск, в отношении нее судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в ведомстве.
* Внесена в перечень террористов и экстремистов