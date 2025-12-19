Рейтинг@Mail.ru
СК завершил расследование дела украинки, которая облила посла краской
10:01 19.12.2025
СК завершил расследование дела украинки, которая облила посла краской
СК завершил расследование дела украинки, которая облила посла краской - РИА Новости, 19.12.2025
СК завершил расследование дела украинки, которая облила посла краской
Российские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении гражданки Украины Ирины Земляны, которая облила краской посла России в Польше в 2022... РИА Новости, 19.12.2025
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
россия, польша, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Польша, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
СК завершил расследование дела украинки, которая облила посла краской

СК завершил расследование дела украинки, облившей посла РФ в Польше краской

Автомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Российские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении гражданки Украины Ирины Земляны, которая облила краской посла России в Польше в 2022 году, сообщили в пресс-службе СК РФ.
«
"Александру Бастрыкину доложено о завершении расследования уголовного дела по обвинению гражданки Украины Ирины Земляны*. По данным следствия, 9 мая 2022 года по мотивам политической и идеологической ненависти она напала на посла России в Республике Польша и выплеснула ему на лицо и одежду жидкость красного цвета", - сказали в ведомстве.
В СК добавили, что тем самым она нарушила неприкосновенность представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой.
"Кроме того, установлено, что Земляна публично распространила заведомо ложные сведения об использовании ВС РФ. Она объявлена в международный розыск, в отношении нее судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в ведомстве.
* Внесена в перечень террористов и экстремистов
Официальный представитель МИД России
Захарова предложила США разрешить Киеву атаковать свое посольство в Москве
23 мая 2024, 17:35
 
Россия Польша Следственный комитет России (СК РФ) Происшествия
 
 
