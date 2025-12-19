Рейтинг@Mail.ru
Херсон и Николаев частично обесточены - РИА Новости, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:51 19.12.2025
https://ria.ru/20251219/ukraina-2063449941.html
Херсон и Николаев частично обесточены
Херсон и Николаев частично обесточены - РИА Новости, 19.12.2025
Херсон и Николаев частично обесточены
Подконтрольные ВСУ города Херсон и Николаев оказались частично обесточены, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T23:51:00+03:00
2025-12-19T23:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
николаев (украина)
херсон
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/15/1947486591_0:140:3143:1908_1920x0_80_0_0_cb609fc3f3535b2662d12737cdf7c630.jpg
https://ria.ru/20251217/vojska-2062550451.html
николаев (украина)
херсон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/15/1947486591_207:0:2936:2047_1920x0_80_0_0_ec20c4cce0632870c57955edbebbbaaf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, николаев (украина), херсон, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаев (Украина), Херсон, Вооруженные силы Украины
Херсон и Николаев частично обесточены

Украинские медиа сообщили о частичном отключении света в Херсоне и Николаеве

© AP Photo / Sergei GritsГород Николаев
Город Николаев - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© AP Photo / Sergei Grits
Город Николаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Подконтрольные ВСУ города Херсон и Николаев оказались частично обесточены, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"Херсон и Николаев частично остались без света", - говорится в сообщении издания в Telegram-канале.
Ранее украинские СМИ сообщали о взрыве в Николаеве на фоне воздушной тревоги.
Сотрудник противопожарной службы МЧС России - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
ВСУ ударили по объектам энергетики в Запорожской области
17 декабря, 09:42
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреНиколаев (Украина)ХерсонВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала