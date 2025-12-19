https://ria.ru/20251219/ukraina-2063449941.html
Херсон и Николаев частично обесточены
Херсон и Николаев частично обесточены
Подконтрольные ВСУ города Херсон и Николаев оказались частично обесточены, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 19.12.2025
Украинские медиа сообщили о частичном отключении света в Херсоне и Николаеве