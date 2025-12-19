https://ria.ru/20251219/ukraina-2063449480.html
Посол Украины в Болгарии подтвердила задержание сына
Посол Украины в Болгарии подтвердила задержание сына
Посол Украины в Болгарии Олеся Илащук заявила, что ее сын Богдан Рынжук был задержан по подозрению в недавнем убийстве сына заместителя мэра Харькова в Вене,... РИА Новости, 19.12.2025
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Посол Украины в Болгарии Олеся Илащук заявила, что ее сын Богдан Рынжук был задержан по подозрению в недавнем убийстве сына заместителя мэра Харькова в Вене, сообщает украинское издание "Страна.ua".
Ранее "Страна.ua
" сообщала, что сын заместителя мэра Харькова
Сергея Кузьмина Данила был убит в Вене
, возможно, из-за долгов. Отмечалось, что Данила Кузьмин пропал 25 ноября в столице Австрии
. Позднее национальная полиция Украины
подтвердила задержание в Вене двоих подозреваемых в причастности к убийству 21-летнего украинца.
"Посол Украины в Болгарии
Олеся Илащук подтвердила, что ее сын был задержан по подозрению в убийстве 21-летнего сына вице-мэра Харькова в Вене", - пишет издание.
Отмечается, что в интервью агентству "Укринформ" она попросила "не политизировать" задержание ее сына и не связывать эту ситуацию с ее дипломатической службой.
Издание уточняет, что в декларациях Илащук Богдан Рынжук указан как сын, но, по данным СМИ, она является его мачехой.