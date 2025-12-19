Рейтинг@Mail.ru
Посол Украины в Болгарии подтвердила задержание сына - РИА Новости, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:46 19.12.2025
https://ria.ru/20251219/ukraina-2063449480.html
Посол Украины в Болгарии подтвердила задержание сына
Посол Украины в Болгарии подтвердила задержание сына - РИА Новости, 19.12.2025
Посол Украины в Болгарии подтвердила задержание сына
Посол Украины в Болгарии Олеся Илащук заявила, что ее сын Богдан Рынжук был задержан по подозрению в недавнем убийстве сына заместителя мэра Харькова в Вене,... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T23:46:00+03:00
2025-12-19T23:46:00+03:00
в мире
украина
харьков
вена
https://cdnn21.img.ria.ru/images/146066/32/1460663220_0:6:3032:1712_1920x0_80_0_0_09bcfbd8c1682fbc0793aee8e632782f.jpg
https://ria.ru/20250714/polkovnik-2028962213.html
украина
харьков
вена
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/146066/32/1460663220_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1e371190d589a512804f5e3427ab2906.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, харьков, вена
В мире, Украина, Харьков, Вена
Посол Украины в Болгарии подтвердила задержание сына

Посол Украины в Болгарии подтвердила задержание сына по подозрению в убийстве

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудник Украинской полиции в Киеве
Сотрудник Украинской полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Сотрудник Украинской полиции в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Посол Украины в Болгарии Олеся Илащук заявила, что ее сын Богдан Рынжук был задержан по подозрению в недавнем убийстве сына заместителя мэра Харькова в Вене, сообщает украинское издание "Страна.ua".
Ранее "Страна.ua" сообщала, что сын заместителя мэра Харькова Сергея Кузьмина Данила был убит в Вене, возможно, из-за долгов. Отмечалось, что Данила Кузьмин пропал 25 ноября в столице Австрии. Позднее национальная полиция Украины подтвердила задержание в Вене двоих подозреваемых в причастности к убийству 21-летнего украинца.
"Посол Украины в Болгарии Олеся Илащук подтвердила, что ее сын был задержан по подозрению в убийстве 21-летнего сына вице-мэра Харькова в Вене", - пишет издание.
Отмечается, что в интервью агентству "Укринформ" она попросила "не политизировать" задержание ее сына и не связывать эту ситуацию с ее дипломатической службой.
Издание уточняет, что в декларациях Илащук Богдан Рынжук указан как сын, но, по данным СМИ, она является его мачехой.
Момент убийства полковника СБУ Ивана Воронича в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
СМИ: на Украине убили подозреваемых в ликвидации полковника СБУ
14 июля, 10:40
 
В миреУкраинаХарьковВена
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала