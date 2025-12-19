Посол Украины в Болгарии подтвердила задержание сына

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Посол Украины в Болгарии Олеся Илащук заявила, что ее сын Богдан Рынжук был задержан по подозрению в недавнем убийстве сына заместителя мэра Харькова в Вене, сообщает украинское издание "Страна.ua".

Ранее " Страна.ua " сообщала, что сын заместителя мэра Харькова Сергея Кузьмина Данила был убит в Вене , возможно, из-за долгов. Отмечалось, что Данила Кузьмин пропал 25 ноября в столице Австрии . Позднее национальная полиция Украины подтвердила задержание в Вене двоих подозреваемых в причастности к убийству 21-летнего украинца.

"Посол Украины в Болгарии Олеся Илащук подтвердила, что ее сын был задержан по подозрению в убийстве 21-летнего сына вице-мэра Харькова в Вене", - пишет издание.

Отмечается, что в интервью агентству "Укринформ" она попросила "не политизировать" задержание ее сына и не связывать эту ситуацию с ее дипломатической службой.