Мирной сделки по Украине не будет без согласия России, заявил Рубио

ВАШИНГТОН, 19 дек – РИА Новости. Мирной сделки по Украине не будет без согласия РФ, но одобрение требуется и со стороны Киева, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
2025-12-19T23:36:00+03:00
в мире
украина
россия
киев
марко рубио
© AP Photo / Evan VucciГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото