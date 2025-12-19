Зеленский уверяет, что не намерен держаться за свой пост

ВАРШАВА, 19 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что не намерен держаться за свой пост и готов провести выборы на Украине, если для них будут обеспечены условия.

В пятницу президент России Владимир Путин заявил, что Россия в случае проведения выборов на Украине вправе будет потребовать возможности для украинцев, проживающих в РФ, проголосовать на территории России.

"Я абсолютно не намерен держаться за президентское кресло", - заявил Зеленский в интервью группе польских СМИ.

Ему также задали вопрос о том, будут ли на Украине проведены выборы.

"Если будут обеспечены все возможности для проведения соответствующих достойных демократических выборов, то конечно", - уверяет Зеленский.

О необходимости выборов на Украине заявлял президент США Дональд Трамп , который ранее называл Зеленского "диктатором без выборов" и отмечал, что его рейтинг опустился до 4%. На фоне заявлений американского лидера Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, 9 декабря сообщил, что готов их провести, но запросил у США и европейских союзников "обеспечить безопасность" для их проведения.

Ранее Зеленский неоднократно заявлял, что законодательство якобы не позволяет проводить выборы на Украине во время действия военного положения, которое было введено в феврале 2022 года и с тех пор регулярно продлевается.