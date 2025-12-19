Рейтинг@Mail.ru
Зеленский уверяет, что не намерен держаться за свой пост - РИА Новости, 19.12.2025
23:08 19.12.2025
Зеленский уверяет, что не намерен держаться за свой пост
Зеленский уверяет, что не намерен держаться за свой пост
Владимир Зеленский утверждает, что не намерен держаться за свой пост и готов провести выборы на Украине, если для них будут обеспечены условия. РИА Новости, 19.12.2025
в мире
украина
россия
сша
владимир зеленский
дональд трамп
владимир путин
верховная рада украины
украина
россия
сша
в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, верховная рада украины
В мире, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин, Верховная Рада Украины
Зеленский уверяет, что не намерен держаться за свой пост

Зеленский заявил, что абсолютно не намерен держаться за президентство

© Getty Images / Omar MarquesВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© Getty Images / Omar Marques
Владимир Зеленский. Архивное фото
ВАРШАВА, 19 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что не намерен держаться за свой пост и готов провести выборы на Украине, если для них будут обеспечены условия.
В пятницу президент России Владимир Путин заявил, что Россия в случае проведения выборов на Украине вправе будет потребовать возможности для украинцев, проживающих в РФ, проголосовать на территории России.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Выборы на Украине не должны остановить наступление ВС России, заявил Путин
Вчера, 17:00
"Я абсолютно не намерен держаться за президентское кресло", - заявил Зеленский в интервью группе польских СМИ.
Ему также задали вопрос о том, будут ли на Украине проведены выборы.
"Если будут обеспечены все возможности для проведения соответствующих достойных демократических выборов, то конечно", - уверяет Зеленский.
Здание Верховной Рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
На Украине не ведут подготовку к выборам, заявил депутат Рады
Вчера, 09:07
О необходимости выборов на Украине заявлял президент США Дональд Трамп, который ранее называл Зеленского "диктатором без выборов" и отмечал, что его рейтинг опустился до 4%. На фоне заявлений американского лидера Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, 9 декабря сообщил, что готов их провести, но запросил у США и европейских союзников "обеспечить безопасность" для их проведения.
Ранее Зеленский неоднократно заявлял, что законодательство якобы не позволяет проводить выборы на Украине во время действия военного положения, которое было введено в феврале 2022 года и с тех пор регулярно продлевается.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Президент России Владимир Путин заявлял, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Слова Путина о Зеленском на прямой линии вызвали переполох в США
Вчера, 17:33
 
В миреУкраинаРоссияСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампВладимир ПутинВерховная Рада Украины
 
 
