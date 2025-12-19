МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский всё еще остается на своей должности только из-за того, что он абсолютно лоялен киевскому режиму и не имеет политических амбиций, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Александра Сырского. Депутат Рады Марьяна Безуглая 9 декабря объявила забастовку с требованием уволить главнокомандующего ВСУ

Лондоне. Собеседник агентства сравнил деятельность Сырского на этом посту с деятельностью его предшественника Валерия Залужного , который сейчас является послом Украины

"Мы имеем Залужного, деятельность которого украинскими экспертами оценивается скорее положительно, и Сырского, чья репутация "генерала 200" еще больше укрепилась. Но Сырский абсолютно лоялен действующей власти. Если ему говорят, что нужно отправить на убой несколько бригад ради пиара, он это без колебаний сделает", - сказал он.

Представитель силовых структур подчеркнул, что "у Сырского полностью отсутствуют политические амбиции, в отличие от Залужного, из-за которых, собственно, он и лишился своей должности".

Ранее журналистка-фрилансер из США Кэти Ливингстон заявила, что бывший главком ВСУ, а ныне - украинский посол в Лондоне Залужный тайно готовится баллотироваться в президенты Украины, у его предвыборной команды уже есть штаб-квартира в Лондоне. По данным Guardian, в личных беседах Залужный не подтверждал информацию о планах идти в политику, однако позволил себе поразмышлять о том, какую политическую "платформу" он бы предложил, если бы всё же принял такое решение. При этом медиасоветник Залужного Оксана Тороп в октябре утверждала, что экс-главком ВСУ не занимается подготовкой к выборам президента Украины и не планирует в них участвовать.