Силовики рассказали, почему Зеленский еще не уволил Сырского - РИА Новости, 19.12.2025
22:14 19.12.2025
https://ria.ru/20251219/ukraina-2063440612.html
Силовики рассказали, почему Зеленский еще не уволил Сырского
Силовики рассказали, почему Зеленский еще не уволил Сырского - РИА Новости, 19.12.2025
Силовики рассказали, почему Зеленский еще не уволил Сырского
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский всё еще остается на своей должности только из-за того, что он абсолютно лоялен киевскому режиму и не имеет политических... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T22:14:00+03:00
2025-12-19T22:14:00+03:00
в мире
украина
лондон
сша
валерий залужный
александр сырский
владимир зеленский
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/06/1976592007_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_d1ec4631d3ef29f5091bdf6ab1c349f1.jpg
https://ria.ru/20251209/deputat-2060738983.html
https://ria.ru/20251206/devis-2060319152.html
https://ria.ru/20251217/ukraina-2062518306.html
украина
лондон
сша
в мире, украина, лондон, сша, валерий залужный, александр сырский, владимир зеленский, вооруженные силы украины, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
В мире, Украина, Лондон, США, Валерий Залужный, Александр Сырский, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Силовики рассказали, почему Зеленский еще не уволил Сырского

РИА Новости: Сырского не увольняют из-за отсутствия политических амбиций

© Фото : офис президента УкраиныАлександр Сырский
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© Фото : офис президента Украины
Александр Сырский. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский всё еще остается на своей должности только из-за того, что он абсолютно лоялен киевскому режиму и не имеет политических амбиций, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Депутат Рады Марьяна Безуглая 9 декабря объявила забастовку с требованием уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Депутат Рады объявила забастовку, требуя уволить Сырского
9 декабря, 10:03
Собеседник агентства сравнил деятельность Сырского на этом посту с деятельностью его предшественника Валерия Залужного, который сейчас является послом Украины в Лондоне.
"Мы имеем Залужного, деятельность которого украинскими экспертами оценивается скорее положительно, и Сырского, чья репутация "генерала 200" еще больше укрепилась. Но Сырский абсолютно лоялен действующей власти. Если ему говорят, что нужно отправить на убой несколько бригад ради пиара, он это без колебаний сделает", - сказал он.
Представитель силовых структур подчеркнул, что "у Сырского полностью отсутствуют политические амбиции, в отличие от Залужного, из-за которых, собственно, он и лишился своей должности".
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
"Многие разделяют". Заявление Сырского поразило американского офицера
6 декабря, 16:01
Ранее журналистка-фрилансер из США Кэти Ливингстон заявила, что бывший главком ВСУ, а ныне - украинский посол в Лондоне Залужный тайно готовится баллотироваться в президенты Украины, у его предвыборной команды уже есть штаб-квартира в Лондоне. По данным Guardian, в личных беседах Залужный не подтверждал информацию о планах идти в политику, однако позволил себе поразмышлять о том, какую политическую "платформу" он бы предложил, если бы всё же принял такое решение. При этом медиасоветник Залужного Оксана Тороп в октябре утверждала, что экс-главком ВСУ не занимается подготовкой к выборам президента Украины и не планирует в них участвовать.
В конце июля служба внешней разведки России сообщала, что в Альпах представители США и Великобритании организовали тайную встречу с участием главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, главы ГУР минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) и Залужного, где обсуждалась возможность смещения Зеленского. Как сообщили в пресс-бюро СВР, США и Британия хотят выдвинуть Залужного на пост президента Украины.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента на Украине в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Залужный назвал условие гражданской войны на Украине
17 декабря, 02:11
 
В миреУкраинаЛондонСШАВалерий ЗалужныйАлександр СырскийВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
