МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский всё еще остается на своей должности только из-за того, что он абсолютно лоялен киевскому режиму и не имеет политических амбиций, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Депутат Рады Марьяна Безуглая 9 декабря объявила забастовку с требованием уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
Собеседник агентства сравнил деятельность Сырского на этом посту с деятельностью его предшественника Валерия Залужного, который сейчас является послом Украины в Лондоне.
"Мы имеем Залужного, деятельность которого украинскими экспертами оценивается скорее положительно, и Сырского, чья репутация "генерала 200" еще больше укрепилась. Но Сырский абсолютно лоялен действующей власти. Если ему говорят, что нужно отправить на убой несколько бригад ради пиара, он это без колебаний сделает", - сказал он.
Представитель силовых структур подчеркнул, что "у Сырского полностью отсутствуют политические амбиции, в отличие от Залужного, из-за которых, собственно, он и лишился своей должности".
Ранее журналистка-фрилансер из США Кэти Ливингстон заявила, что бывший главком ВСУ, а ныне - украинский посол в Лондоне Залужный тайно готовится баллотироваться в президенты Украины, у его предвыборной команды уже есть штаб-квартира в Лондоне. По данным Guardian, в личных беседах Залужный не подтверждал информацию о планах идти в политику, однако позволил себе поразмышлять о том, какую политическую "платформу" он бы предложил, если бы всё же принял такое решение. При этом медиасоветник Залужного Оксана Тороп в октябре утверждала, что экс-главком ВСУ не занимается подготовкой к выборам президента Украины и не планирует в них участвовать.
В конце июля служба внешней разведки России сообщала, что в Альпах представители США и Великобритании организовали тайную встречу с участием главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, главы ГУР минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) и Залужного, где обсуждалась возможность смещения Зеленского. Как сообщили в пресс-бюро СВР, США и Британия хотят выдвинуть Залужного на пост президента Украины.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента на Украине в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.
