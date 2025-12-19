Зеленский сделал проведение выборов на Украине невозможным, заявил эксперт

Владимир Зеленский во время саммита ЕС в Брюсселе. Архивное фото

Владимир Зеленский во время саммита ЕС в Брюсселе

© Getty Images / Thierry Monasse Владимир Зеленский во время саммита ЕС в Брюсселе

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Киевский режим сделал проведение демократических выборов на Украине совершенно невозможным, уничтожив своими запретами необходимое правовое поле, заявил РИА Новости председатель исполкома международного движения "Другая Украина", юрист Роман Коваленко.

"На самом деле законно провести выборы сейчас на Украине невозможно. Дело в том, что выборы - это некая демократическая процедура, во время которой совершается волеизъявление народа… Эта демократическая процедура предусматривает определенное правовое поле для проведения выборов. В свое время преступный режим (Владимира – ред.) Зеленского запретил более 18 политических партий, что совершенно невозможно в правовом государстве", - заявил Коваленко.

Кроме того, Зеленский закрыл практически все независимые СМИ, лишил депутатских полномочий множество депутатов, что также подчеркивает невозможность проведения демократических выборов на Украине.

Еще одной проблемой, по мнению эксперта, является то, что киевский режим не сможет обеспечить нужное количество голосований для граждан, которые находятся за приделами страны.

"Сейчас на Украине, по самым скромным подсчетам, там осталось около 25 миллионов жителей. Остальные все находятся за пределами Украины. Естественно, обеспечить такое количество голосований невозможно", - добавил Коваленко.

В пятницу президент России Владимир Путин заявил, что Россия в случае проведения выборов на Украине вправе будет потребовать возможности для украинцев, проживающих в РФ, проголосовать на территории России.

О необходимости выборов на Украине заявлял президент США Дональд Трамп , который ранее называл Зеленского "диктатором без выборов" и отмечал, что его рейтинг опустился до 4%. На фоне заявлений американского лидера Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, 9 декабря сообщил, что готов их провести, но запросил у США и европейских союзников "обеспечить безопасность" для их проведения.