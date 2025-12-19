Рейтинг@Mail.ru
Зеленский сделал проведение выборов на Украине невозможным, заявил эксперт - РИА Новости, 19.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:44 19.12.2025
Зеленский сделал проведение выборов на Украине невозможным, заявил эксперт
Зеленский сделал проведение выборов на Украине невозможным, заявил эксперт - РИА Новости, 19.12.2025
Зеленский сделал проведение выборов на Украине невозможным, заявил эксперт
Киевский режим сделал проведение демократических выборов на Украине совершенно невозможным, уничтожив своими запретами необходимое правовое поле, заявил РИА... РИА Новости, 19.12.2025
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
дело миндича
украина
россия
сша
в мире, украина, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, дело миндича
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дело Миндича
Зеленский сделал проведение выборов на Украине невозможным, заявил эксперт

Юрист Коваленко: Зеленский уничтожил правовое поле для проведения выборов

© Getty Images / Thierry MonasseВладимир Зеленский во время саммита ЕС в Брюсселе
Владимир Зеленский во время саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© Getty Images / Thierry Monasse
Владимир Зеленский во время саммита ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Киевский режим сделал проведение демократических выборов на Украине совершенно невозможным, уничтожив своими запретами необходимое правовое поле, заявил РИА Новости председатель исполкома международного движения "Другая Украина", юрист Роман Коваленко.
"На самом деле законно провести выборы сейчас на Украине невозможно. Дело в том, что выборы - это некая демократическая процедура, во время которой совершается волеизъявление народа… Эта демократическая процедура предусматривает определенное правовое поле для проведения выборов. В свое время преступный режим (Владимира – ред.) Зеленского запретил более 18 политических партий, что совершенно невозможно в правовом государстве", - заявил Коваленко.
Кроме того, Зеленский закрыл практически все независимые СМИ, лишил депутатских полномочий множество депутатов, что также подчеркивает невозможность проведения демократических выборов на Украине.
Еще одной проблемой, по мнению эксперта, является то, что киевский режим не сможет обеспечить нужное количество голосований для граждан, которые находятся за приделами страны.
"Сейчас на Украине, по самым скромным подсчетам, там осталось около 25 миллионов жителей. Остальные все находятся за пределами Украины. Естественно, обеспечить такое количество голосований невозможно", - добавил Коваленко.
В пятницу президент России Владимир Путин заявил, что Россия в случае проведения выборов на Украине вправе будет потребовать возможности для украинцев, проживающих в РФ, проголосовать на территории России.
О необходимости выборов на Украине заявлял президент США Дональд Трамп, который ранее называл Зеленского "диктатором без выборов" и отмечал, что его рейтинг опустился до 4%. На фоне заявлений американского лидера Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, 9 декабря сообщил, что готов их провести, но запросил у США и европейских союзников "обеспечить безопасность" для их проведения.
Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Рубио объяснил, почему США так сильно хотят закончить войну на Украине
Вчера, 20:43
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАВладимир ПутинДональд ТрампДело Миндича
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
