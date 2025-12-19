Рейтинг@Mail.ru
Украина играет определенную роль для нацбезопасности США, заявил Рубио
21:38 19.12.2025
Украина играет определенную роль для нацбезопасности США, заявил Рубио
Украина играет определенную роль для нацбезопасности США, заявил Рубио
© AP Photo / Mandel NganМарко Рубио
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© AP Photo / Mandel Ngan
Марко Рубио. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. Украина играет определенную роль в вопросе обеспечения национальной безопасности США, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.
"Никто не говорил, что Украина является нулем с точки зрения наших национальных интересов", - сказал Рубио журналистам.
