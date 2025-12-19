ЕС не хватит денег финансировать Киев бесконечно, заявили в Европарламенте

ПАРИЖ, 19 дек – РИА Новости. Саммит ЕС стал провалом, Евросоюз осознал, что впредь должен финансировать Украину один, а это – бездонная пропасть, заявил РИА Новости депутат Европарламента от правой французской партии "Национальное объединение" Тьерри Мариани.

"Этот саммит – это провал. В конце они решили, что приняли волшебное решение, которое ничего не будет стоить... но это означает, что в данном случае ответственен будет именно ЕС. Многие европейские лидеры становятся реалистами. Во-первых, они понимают, что эта война проиграна, что впредь ЕС один должен финансировать Украину, а это бездонная пропасть, куда вы бросаете деньги, и всё исчезает", - сказал политик.

Он отметил, что, высказавшись против использования замороженных российских активов, Бельгия проявила смелость, но другие страны также начинают действовать более осмотрительно.

"Я считаю, что Бельгия поступила очень смело, потому что они поняли, что им самим придётся платить за использование российских активов, так как это незаконно. Так что Бельгия отказалась, Венгрия тоже, как обычно, но и другие страны, такие как Италия, становятся более осторожными. Лидеры понимают, что эту войну финансирует исключительно Европа, что Украина банкрот и что Европе не хватит средств финансировать ее бесконечно", - заключил он.