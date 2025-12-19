Рейтинг@Mail.ru
ЕС не хватит денег финансировать Киев бесконечно, заявили в Европарламенте - РИА Новости, 19.12.2025
21:29 19.12.2025
ЕС не хватит денег финансировать Киев бесконечно, заявили в Европарламенте
2025-12-19T21:29:00+03:00
2025-12-19T21:29:00+03:00
в мире
украина
бельгия
киев
евросоюз
тьерри мариани
европарламент
санкции в отношении россии
украина
бельгия
киев
в мире, украина, бельгия, киев, евросоюз, тьерри мариани, европарламент, санкции в отношении россии
В мире, Украина, Бельгия, Киев, Евросоюз, Тьерри Мариани, Европарламент, Санкции в отношении России
ЕС не хватит денег финансировать Киев бесконечно, заявили в Европарламенте

РИА Новости: евродепутат Марианни считает Украину бездонной пропастью для денег

ПАРИЖ, 19 дек – РИА Новости. Саммит ЕС стал провалом, Евросоюз осознал, что впредь должен финансировать Украину один, а это – бездонная пропасть, заявил РИА Новости депутат Европарламента от правой французской партии "Национальное объединение" Тьерри Мариани.
"Этот саммит – это провал. В конце они решили, что приняли волшебное решение, которое ничего не будет стоить... но это означает, что в данном случае ответственен будет именно ЕС. Многие европейские лидеры становятся реалистами. Во-первых, они понимают, что эта война проиграна, что впредь ЕС один должен финансировать Украину, а это бездонная пропасть, куда вы бросаете деньги, и всё исчезает", - сказал политик.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Путин объяснил опасность выдачи кредита Киеву под активы России для ЕС
Вчера, 12:53
Он отметил, что, высказавшись против использования замороженных российских активов, Бельгия проявила смелость, но другие страны также начинают действовать более осмотрительно.
"Я считаю, что Бельгия поступила очень смело, потому что они поняли, что им самим придётся платить за использование российских активов, так как это незаконно. Так что Бельгия отказалась, Венгрия тоже, как обычно, но и другие страны, такие как Италия, становятся более осторожными. Лидеры понимают, что эту войну финансирует исключительно Европа, что Украина банкрот и что Европе не хватит средств финансировать ее бесконечно", - заключил он.
В пятницу ночью в Брюсселе завершился саммит, по итогам которого в ЕС временно отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро из собственного бюджета. Сообщалось, что Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении кредита ЕС на 90 миллиардов евро Киеву.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Мелони стала "убийцей" проекта по российским активам, пишет FT
Вчера, 14:02
 
