Памфилова высказалась о возможном проведении украинских выборов
19:17 19.12.2025
Памфилова высказалась о возможном проведении украинских выборов
Если перед РФ будет стоять задача провести голосование для граждан Украины на территории России, ЦИК сделает это на самом высоком уровне, заявила председатель... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T19:17:00+03:00
2025-12-19T19:27:00+03:00
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Если перед РФ будет стоять задача провести голосование для граждан Украины на территории России, ЦИК сделает это на самом высоком уровне, заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.
"Если выборы на Украине примут легитимный характер, а перед нами будет поставлена задача провести голосование украинских граждан на территории России, эта возможность будет обеспечена на самом высоком уровне", - сказала Памфилова, слова которой приводятся Telegram-канале ЦИК России.
Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что Россия готова подумать над тем, чтобы обеспечить безопасность на выборах на Украине, в том числе воздержаться от ударов вглубь территории.
