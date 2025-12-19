https://ria.ru/20251219/ukraina-2063413387.html
Памфилова высказалась о возможном проведении украинских выборов
Если перед РФ будет стоять задача провести голосование для граждан Украины на территории России, ЦИК сделает это на самом высоком уровне, заявила председатель... РИА Новости, 19.12.2025
Памфилова высказалась о возможном проведении украинских выборов
