Миссия НАТО направила Киеву 220 тысяч тонн военной помощи, пишет Reuters - РИА Новости, 19.12.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
18:18 19.12.2025
Миссия НАТО направила Киеву 220 тысяч тонн военной помощи, пишет Reuters
Флаги Украины и НАТО во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе
Флаги Украины и НАТО во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Миссия НАТО по оказанию военной помощи Украине (NSATU) в Висбадене направила Киеву порядка 220 тысяч тонн военной помощи, передает агентство Рейтер со ссылкой на замкомандира миссии генерал-майора Майка Келлера.
В конце августа Келлер сообщал, что NSATU ежемесячно направляет на Украину через логистический узел в Польше 18 тонн военных грузов.
"Миссия направила в Киев примерно 220 тысяч тонн военной помощи в 2025 году", - говорится в сообщении агентства.
Поскольку NSATU занимается координацией поставок в течение года, сравнение с предыдущими периодами не приводится. Келлер при этом отметил, что помощи никогда не бывает достаточно, поскольку ее хватает только на продолжение Украиной военных действий.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Дувр - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Украина получила первые партии оружия в рамках PURL, пишет Bloomberg
16 октября, 15:36
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
