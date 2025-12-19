Рейтинг@Mail.ru
Уиткофф проведет переговоры с Умеровым, утверждает журналист - РИА Новости, 19.12.2025
17:39 19.12.2025
Уиткофф проведет переговоры с Умеровым, утверждает журналист
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в пятницу в Майами проведет переговоры с главой украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО)... РИА Новости, 19.12.2025
в мире
майами
германия
франция
стив уиткофф
рустем умеров
совет национальной безопасности и обороны украины
мирный план сша по украине
в мире, майами, германия, франция, стив уиткофф, рустем умеров, совет национальной безопасности и обороны украины, мирный план сша по украине
В мире, Майами, Германия, Франция, Стив Уиткофф, Рустем Умеров, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Мирный план США по Украине
Уиткофф проведет переговоры с Умеровым, утверждает журналист

ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в пятницу в Майами проведет переговоры с главой украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустемом Умеровым, а также с советниками по безопасности Германии, Франции и Великобритании, утверждает журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на неназванных чиновников.
"Советники по национальной безопасности Германии, Франции и Великобритании прибудут сегодня в Майами для переговоров с представителем Белого дома Стивом Уиткоффом и советником по национальной безопасности Украины Рустемом Умеровым", - написал журналист в соцсети X со ссылкой на двух чиновников.
Уиткофф и Умеров достигли понимания в ходе переговоров, сообщили СМИ
19 ноября, 21:16
