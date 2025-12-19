https://ria.ru/20251219/ukraina-2063369736.html
Уиткофф проведет переговоры с Умеровым, утверждает журналист
Уиткофф проведет переговоры с Умеровым, утверждает журналист - РИА Новости, 19.12.2025
Уиткофф проведет переговоры с Умеровым, утверждает журналист
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в пятницу в Майами проведет переговоры с главой украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО)... РИА Новости, 19.12.2025
Уиткофф проведет переговоры с Умеровым, утверждает журналист
Журналист Равид: Уиткофф проведет переговоры с главой СНБО Украины Умеровым