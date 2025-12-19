Рейтинг@Mail.ru
16:35 19.12.2025 (обновлено: 16:54 19.12.2025)
Киев должен позволить голосовать украинцам, живущим в России, заявил Путин
Киев должен позволить голосовать украинцам, живущим в России, заявил Путин
россия, киев, украина, владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025, в мире
Россия, Киев, Украина, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025, В мире
Киев должен позволить голосовать украинцам, живущим в России, заявил Путин

Путин: Украина должна обеспечить голосование для граждан, живущих в России

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Владимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Владимир Путин
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Россия в случае проведения выборов на Украине вправе будет потребовать возможности для украинцев, проживающих в РФ, проголосовать на территории России, заявил президент РФ Владимир Путин.
"На территории Российской Федерации проживают миллионы граждан Украины, по разным подсчетам, от пяти до десяти миллионов, которые имеют право голоса. И если уж выборы будут, то тогда мы вправе потребовать от тех, кто будет их организовывать, чтобы были организованы выборы и предоставлено право украинцам, проживающим сейчас в России, проголосовать на территории Российской Федерации ", - сказал глава государства в ходе прямой линии.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, шла в эфире в пятницу в полдень. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлился вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занималась расшифровкой обращений на прямую линию.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Путин пошутил о Зеленском после его фото в Купянске
РоссияКиевУкраинаВладимир ПутинИтоги года с Владимиром Путиным — 2025В мире
 
 
