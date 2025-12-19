Подполье рассказало об ударе по фурам с комплектующими для дронов ВСУ

ДОНЕЦК, 19 дек – РИА Новости. Отстойник с фурами, которые перевозили комплектующие для беспилотников ВСУ, был поражен в Одессе во время ночного удара, рассказал РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.