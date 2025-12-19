https://ria.ru/20251219/ukraina-2063156490.html
Подполье рассказало об ударе по фурам с комплектующими для дронов ВСУ
Подполье рассказало об ударе по фурам с комплектующими для дронов ВСУ - РИА Новости, 19.12.2025
Подполье рассказало об ударе по фурам с комплектующими для дронов ВСУ
Отстойник с фурами, которые перевозили комплектующие для беспилотников ВСУ, был поражен в Одессе во время ночного удара, рассказал РИА Новости координатор... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T11:40:00+03:00
2025-12-19T11:40:00+03:00
2025-12-19T11:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
одесса
вооруженные силы украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_0:63:1133:700_1920x0_80_0_0_139bb6d69de6a61382367845b8108223.jpg
https://ria.ru/20251218/zelenskiy-2062897638.html
одесса
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_167:0:1100:700_1920x0_80_0_0_a716b175cacc428a692ee82bff3da4b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, одесса, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Вооруженные силы Украины, Украина
Подполье рассказало об ударе по фурам с комплектующими для дронов ВСУ
Подполье сообщило о поражении фур с комплектующими для дронов ВСУ в Одессе