Подполье рассказало об ударе по фурам с комплектующими для дронов ВСУ
Специальная военная операция на Украине
 
11:40 19.12.2025
Подполье рассказало об ударе по фурам с комплектующими для дронов ВСУ
Подполье рассказало об ударе по фурам с комплектующими для дронов ВСУ
Отстойник с фурами, которые перевозили комплектующие для беспилотников ВСУ, был поражен в Одессе во время ночного удара, рассказал РИА Новости координатор...
специальная военная операция на украине
в мире
одесса
вооруженные силы украины
украина
одесса
украина
в мире, одесса, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Вооруженные силы Украины, Украина
Подполье рассказало об ударе по фурам с комплектующими для дронов ВСУ

Подполье сообщило о поражении фур с комплектующими для дронов ВСУ в Одессе

ДОНЕЦК, 19 дек – РИА Новости. Отстойник с фурами, которые перевозили комплектующие для беспилотников ВСУ, был поражен в Одессе во время ночного удара, рассказал РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
Одессе есть попадание в отстойник для фур, которые перевозили комплектующие для украинских БПЛА", - сказал Лебедев.
