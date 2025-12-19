МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Украинский институт национальной памяти включил в план своей работы на год выпуск детской настольной игры, посвященной истории националистической Украинской народной республики (УНР), выяснило РИА Новости, ознакомившись с документами на сайте ведомства.

Тираж игры и выделяемая на ее изготовление сумма не уточняются.

УНР с перерывом просуществовала с 1917 по 1920 годы. Была провозглашена Центральной радой как автономия в составе РСФСР на территории Киевской, Подольской, Волынской, Черниговской, Полтавской, Харьковской, Екатеринославской, Херсонской и северных уездов (без Крыма) Таврической губерний, впоследствии к ней номинально присоединилась Западно-Украинская Народная Республика (ЗУНР) – отколовшееся государство на фоне распада Австро-Венгрии. Создатели УНР провозгласили курс на отделение от России.

С началом советско-польской войны УНР заключила военный союз с Польшей, прекратила свое существование после окончания конфликта. По Рижскому мирному договору 1921 года бывшую территорию УНР разделили между собой Украинская Советская Социалистическая Республика и Польша.

Среди видных деятелей УНР – председатель ее Центральной рады Михаил Грушевский, гетман всея Украины с 29 апреля по 14 декабря 1918 года Павел Скоропадский, главный атаман войска и флота УНР Семен Петлюра и др. Под руководством Грушевского шла работа по разъяснению в массах преимуществ украинизации. По мнению профессиональных историков, Грушевский переиначивал исторические факты, создавая историю якобы независимой Украины.

Помимо выпуска игры институт нацпамяти в планах на год указывал популяризацию фигуры главаря "Организации украинских националистов"* (ОУН*, признана в РФ террористической организацией) Евгения Коновальца, ранее сообщало РИА Новости.

Именно под контролем Центральной рады УНР Коновалец в 1917 году сформировал батальон "сечевых стрельцов" из числа бывших солдат австро-венгерской армии. "Сечевые стрельцы" в январе 1918 года приняли участие в жестоком подавлении восстания рабочих киевского завода "Арсенал". По разным оценкам, тогда погибли до полутора тысяч человек. Сбежав за границу, Коновалец в 1929 году создал ОУН*. При Коновальце была разработана человеконенавистническая идеология украинских националистов.